Francisco Calvo revela lo que todos estaban esperando y en Saprissa ya se preparan: “El momento de regresar a Costa Rica”

Francisco Calvo está afianzado en el Al-Ettifaq, donde goza de una gran regularidad. En la actual temporada de la Saudi Pro League disputó veinte partidos —solo en uno quedó fuera de la convocatoria—, en los que aportó tres goles y hasta dio una asistencia, sumando un total de 1.773 minutos.

El equipo está séptimo en la tabla de posiciones, a 12 puntos del cuarto lugar que lo metería en competencias internacionales, y todavía tiene por delante trece jornadas para dar pelea. Sin embargo, su futuro empieza a entrar en análisis de manera inevitable debido a que su contrato con los saudíes vence en junio.

Frente a esta situación, muchos aficionados de Deportivo Saprissa se ilusionan con ver el regreso del zaguero de 33 años a la institución, de la cual se marchó a finales de 2016 habiendo ganado dos campeonatos nacionales.

Francisco Calvo quiere volver a Saprissa… pero no ahora

Calvo volvió a referirse al tema este miércoles, durante una entrevista para el programa Seguimos del periodista Kevin Jiménez, y fue tajante: “Yo siempre lo he dicho, me encantaría retirarme en el Saprissa. Vamos a ver cuando llegue el momento de regresar a Costa Rica, pero claro que sí: quiero retirarme ahí”.

ver también Francisco Calvo dice lo que siempre calló sobre la eliminación de Costa Rica y la culpa del Piojo Herrera: “No puede pasar una línea”

Su objetivo es mantenerse como legionario al menos hasta 2027, según externó tiempo atrás. Por lo que es probable que apunte a renovar su ligamen con Al-Ettifaq si no surge una propuesta superadora en el venidero mercado de fichajes.

“El tema contractual no lo estoy pensando mucho, lo dejo todo en manos de Dios. Mi representante ya sabe lo que yo quiero y yo voy a hacer lo que está en mis manos. Cuando llegue el momento, vamos a hablar de esta situación contractual”, explicó el seleccionado nacional, quien sigue estando disponible para el proceso rumbo al Mundial 2030.

Publicidad

Publicidad

Francisco Calvo en acción con el Al-Ettifaq. (Foto: Getty)

“Estoy muy feliz con el paso de estar en una liga de muy buen nivel como es la árabe. Asumiendo el reto con mucha responsabilidad, con mucha felicidad, yo estoy en una edad donde quiero disfrutar de dar mi mejor versión en cada partido, en cada entrenamiento que yo pueda participar”, concluyó Calvo.