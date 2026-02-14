Liga Nacional de Honduras responde a Marathón y confirma el castigo que todos estaban esperando

El juego entre Marathón y Real España sigue marcando polémica tras la denuncia de Pablo Lavallén, quien aseguró que estaba cansado de que le robaran en la Liga Nacional de Honduras.

Esas palabras, provocaron que Lavallén fuera castigado con cuatro partidos, pero él no fue el único que recibió corrección por parte de las autoridades del fútbol hondureño.

Este día se conoció que tres de los miembros de la cuarteta arbitral protagonistas de ese juego también recibieron castigos, según señalaron diversos reportes de medios hondureños.

En ese sentido, la terna que encabeza Jefferson Escobar, Leónidas Hernández y Lourdes Noriega no fueron designados para ningún partido de la jornada 5 y tampoco de la jornada 6.

Se espera que los árbitros aparezcan hasta la jornada siete del Clausura 2026 que se desarrollará entre el 20 y 22 de febrero.

El VAR en Honduras

Tras esa polémica entre Marathón y Real España, las autoridades de la Liga Nacional informaron que el 16 de febrero saldrá el equipo VAR de Europa con destino a América, por lo que se espera que a finales del presente mes ya tenga presencia en Honduras.

“Comprendemos a todos, pudo haber sido hoy el de verde, mañana el de azul y pasado el del blanco, pero más allá de eso necesitamos como Liga Nacional, estamos enfocados a poder mejorar para el fútbol hondureño”, dijo el secretario de la Liga Nacional, Roque Pascua.