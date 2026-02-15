Es tendencia:
Olimpia ya sabe la verdad sobre la salida de Edrick Menjívar ante Victoria y esto indican para el Clásico contra Motagua

Olimpia ha ofrecido novedades sobre el estado físico de Edrick Menjívar que salió del 11 titular del juego ante Victoria.

José Rodas

Por José Rodas

Edrick Menjívar no estuvo en el último partido de Olimpia.
Edrick Menjívar no estuvo en el último partido de Olimpia.

Olimpia busca lavarse la cara luego de la eliminación de la Concachampions 2026. El León vuelve al Clausura de la Liga Nacional de Honduras donde se mide al Victoria.

Los de Eduardo Espinel ya habían confirmado el 11 titular que era el siguiente: 1.Edrick Menjívar, 40. Clinton Benett, 18. José García, 2. Juan Hernández, 5. Elison Rivas, 44. Edwin Lobo, 23. Jorge Álvarez, 7. José Pinto, 8. Edwin Rodríguez, 77. David Flores y 27. Jerry Bengtson.

Antes del inicio, el propio club en sus redes sociales confirmó una noticia que cambiaba todo, Edrick Menjívar salía y entraba en su lugar Onan Rodríguez.

El motivo por el que Edrick Menjívar salió del Victoria vs Olimpia

“Variante en el once inicial del Rey de Copas: Onan Rodríguez tomará el lugar de Edrick Menjívar en la portería merengue”, fue lo que informó Olimpia.

Fútbol Centroamérica fue a consultar a la interna del club y lo que informan es que Menjívar sintió unas molestias en el aductor y decidió no arriesgar.

Esto sucedió durante el calentamiento de Olimpia en La Ceiba. Su lugar lo toma Onan Rodríguez, ex Real España que va ganando minutos en el Viejo León.

Todo indica que Edrick Menjívar va a volver a la titularidad el próximo partido ante Motagua. El Azul empató 1-1 contra Marathón en su partido de la jornada 5.

