Costa Rica

Golpe confirmado: Saprissa recibe una inesperada noticia desde Concacaf antes del clásico con Alajuelense

Una sorpresiva confirmación llegó a Saprissa a días del esperado partido contra la Liga del "Machillo" Ramírez.

Maximiliano Mansilla

Saprissa fue relegado en el ranking de la Concacaf.
© SaprissaSaprissa fue relegado en el ranking de la Concacaf.

Deportivo Saprissa espera con ansias el clásico nacional contra Liga Deportiva Alajuelense de este sábado, correspondiente a la octava jornada del Torneo Clausura 2026.

Luego de haber cosechado cuatro victorias seguidas, la más reciente por 1-0 frente a Municipal Liberia, los dirigidos por Hernán Medford fueron agarrando confianza. Su fútbol no deslumbra, pero el campeón nacional llega debilitado y quieren capitalizar el momento que padece para darle una alegría a la afición en “La Cueva”.

Debido a este contexto favorable, en Tibás no vieron venir el revés que les llegó desde la Concacaf a días del cruce con los Rojinegros. Y toca, en realidad, el ego del plantel.

Saprissa pierde terreno en el ranking de la Concacaf

La última actualización semanal del ranking de clubes de la Concacaf trajo un cambio que no le gustará a Saprissa: perdió su lugar entre los tres mejores de Centroamérica a manos de otro equipo tico, Herediano, que lidera con merecimiento el Clausura 2026.

El Monstruo se frenó en 1.140 puntos y el Team acumula ahora 1.142, obligándolo a ganar el clásico nacional y los partidos venideros para sumar más unidades. Lo contrario sucedió con los dos primeros, Alajuelense (1.170) y Olimpia de Honduras (1.152), respectivamente, que restaron puntos.

Los Manudos lideran hace años el ranking, impulsados por las tres Copas Centroamericanas que fueron conquistando desde 2023. De modo que también ansían dar el golpe y repuntar en la casa de su archirrival.

(Foto: Concacaf)

Aunque su mejor chance para recabar más puntaje llegará en marzo, cuando se enfrenten muy posiblemente a LAFC, que vapuleó 6-1 al Real España de Jeaustin Campos, en los octavos de final de la Concachampions.

