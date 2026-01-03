Es tendencia:
Sorpresa en Olimpia: la primera víctima de la limpieza que hará Eduardo Espinel en 2026 y se confirma su nuevo club

Olimpia ya conoce la primera baja para 2026 y todo fue anunciado antes de la final del Apertura frente a Marathón.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Eduardo Espinel tiene su primera baja para el 2026.
Mientras Olimpia se prepara para la final del Apertura 2025, se ha anunciado la primera víctima de la escoba de Eduardo Espinel que tendrá nuevos jugadores en 2026.

El futbolista solo tendrá dos partidos más con la camisa del club, que serán ante Marathón y luego se va a su nuevo equipo del cual ya fue anunciado.

Marcos Montiel no continuará en Olimpia

El uruguayo se había quedado sin contrato en el recién finalizado mes de diciembre y a pesar de las negociaciones por una renovación, decidió que lo mejor era irse del conjunto merengue.

Lo que sorprende a Olimpia es que salió del club y ya tiene nuevo destino, se trata del Mushuc Runa SC de la primera división de Ecuador.

Según información del periodista argentino César Luis Merlo, para StudioFútbol, el uruguayo firmaría con el Ponchito en condición de agente libre y por un año.

“Marcos Montiel: El mediocampista defensivo de 30 años se incorpora procedente del Olimpia de Honduras, donde jugó durante 2025 bajo la dirección de técnicos uruguayos. Montiel, con trayectoria en Nacional de Uruguay, Godoy Cruz de Argentina y Deportivo Maldonado, destaca por su polivalencia, garra en la marca y potentes saques de banda. Firma también por una temporada”.

14 partidos ha disputado Marcos en este Apertura 2025, regularmente es suplente por debajo de otros futbolistas en Olimpia. Ha aportado un gol.

La baja de Montiel es la primera de 2026, pero antes ya se habían ido José García y Kevin López, por lo que la escoba de Espinel ya lleva tres víctimas.

