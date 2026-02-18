El VAR lo admite: Saprissa ya conoce el veredicto del gol de Ariel Rodríguez y Alajuelense se lleva una sorpresa

Una de las acciones más discutidas de la jornada 7 del Torneo de Clausura fue el gol de Ariel Rodríguez, que le dio el triunfo 0-1 al Deportivo Saprissa en su visita ante Municipal Liberia.

La anotación generó fuertes reclamos por parte del conjunto local y encendió la polémica, ya que muchos consideraron que la jugada debía ser invalidada. Aunque también la Liga Deportiva Alajuelense se llevó una gran sorpresa luego de esta jornada.

Este miércoles, la controversia volvió a tomar fuerza tras hacerse público los audios del VAR correspondiente a la acción del Saprissa con Aiel Rodríguez, pero también con Alajuelense que se vio involucrada en su derrota ante Sporting.

Esto se dijo desde el VAR sobre el gol de Ariel Rodríguez

Dicho gol de Ariel Rodríguez fue validado tras una revisión milimétrica del VAR, donde los árbitros trazaron líneas y ajustaron el zoom para determinar que el atacante estaba habilitado apenas por nueve milímetros.

“Tenemos que trazar líneas, Nela (Marianela Araya, central), dénos un segundo que vamos a trazar las líneas, Nelita es muy ajustada, estamos tratando de hacerla con mucha precisión, deme chance”, dijeron en la sala VOR.

“Hay que ajustarlo un toquecito al hombro, línea sobre línea, ok, con el Zoom de allá. Listo, y todavía está quedando habilitado; no está quedando la línea roja detrás y la línea azul; 29 milímetros. Ahí están correctos, es lo más que tenemos, está habilitado; está habilitado por poco”, explicaron.

La sorpresa que se llevó Alajuelense

Como si fuera poco, otra polémica también sacudió al arbitraje nacional tras el partido en el que la Liga Deportiva Alajuelense cayó 2-1 ante el Sporting FC en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Luego de que salieran a la luz dos audios del VAR y la Comisión de Arbitraje admitiera un error que pasó inadvertido en la sala VOR, donde se encontraban Josué Ugalde y Christopher Ramírez, sumando así otro capítulo a las controversias arbitrales del torneo.

La Comisión de Arbitraje detalló que en esa acción se produjo una agresión fuera del área, cuando Giancarlo González golpeó a Ángel Zaldívar sin que el balón estuviera en disputa, lo que calificaron como conducta violenta.

Sin embargo, el VAR centró su revisión únicamente en si la jugada había ocurrido dentro o fuera del área para un posible penal, dejando de lado el análisis disciplinario.

“Al descartar que la falta ocurre dentro del área, decide no intervenir. El VAR debió también revisar la conducta del defensor, la cual debe ser considerada como una expulsión, dado que el balón no se encuentra en disputa de juego entre ambos jugadores”, señaló la Comisión de Arbitraje.

Este episodio se suma a la cadena de errores arbitrales que han puesto contra las cuerdas a la Liga Deportiva Alajuelense en la antesala del clásico frente al Deportivo Saprissa, alimentando aún más la polémica.

