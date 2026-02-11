Golpe para Marathón: el feroz castigo confirmado a Pablo Lavallén tras denunciar el arbitraje de Honduras

Pablo Lavallén ha sufrido un duro castigo en la Liga Nacional de Honduras luego de denunciar el arbitraje. El DT argentino salió muy molesto luego de sentirse perjudicado por la cuarteta de Jefferson Escobar en la derrota 0-1 ante Real España por la jornada 4 del Clausura 2026.

Lavallén en conferencia de prensa estalló y dijo “basta” a tantos errores y que estaba dispuesto a recibir cualquier castigo por decir la verdad ante los silbantes, de los cuales se siente muy perjudicado en suelo catracho.

“Yo no me callo. Los árbitros nos echarán porque vamos a hablar con la verdad y vamos a mostrar imágenes con la verdad. Yo pido una fuerte sanción si se comprueba, si tienen el coraje de comprobar, que dos jugadas te arruinan un partido y te arruinan un campeonato”, fueron parte de las declaraciones de Lavallén tras el juego.

“Basta por el fútbol hondureño. Esta gente hace que el fútbol hondureño sea mediocre. Esta gente hace que el fútbol hondureño no vaya a un Mundial. Esta gente es la que hay que remover del fútbol hondureño porque es incapaz, o peor aún, porque actúa de forma premeditada o parcial”.

Ahora. Fútbol Centroamérica ha conocido que se ha confirmado cuántas fechas se va a perder en el banquillo con Marathón, aunque el club puede apelar la sanción. En el equipo verde ven esto como un severo golpe.

Los partidos que Pablo Lavallén se perderá en Marathón

El DT argentino ha sido castigado con cuatro partidos oficiales y no se presentará al terreno de juego contra Platense, Motagua, Olancho y Génesis Policía. El conjunto de San Pedro Sula extrañará a su estratega. Además de una multa económica de 20 mil lempiras.

La acción que más molestó a Lavallén fue el gol mal anulado a Carlos Pérez, donde la juez de línea señaló un fuera de lugar que no era. Esto colmó la paciencia del técnico.

Tras analizar el informa arbitral de Jefferson Escobar, la Comisión de Disciplina decidió darle 4 juegos de sanción, esto en base al reglamento de la Liga Nacional que Pablo no supo respetar.

¿Qué dice el reglamento?

Por la expulsión en la cancha

(Artículo 49 del Código de Disciplina de la FFH)

Motivo: Encarar o portarse mal con los árbitros durante el partido

Castigo: 3 partidos de suspensión

Por declaraciones en conferencia

(Artículo 53 del Código de Disciplina de la FFH)

Motivo: Criticar, menospreciar o hablar mal del arbitraje y la Federación ante los medios

Castigo: Mínimo 4 partidos de suspensión y prohibición entrar a los estadios durante ese tiempo.

Al final se determinó que son cuatro partidos los que Pablo Lavallén debe cumplir de sanción por hablar en contra del arbitraje. Pronto tendremos el comunicado de la Comisión de Disciplina y seguramente Marathón sacará su postura.