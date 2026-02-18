Sale a la luz el entrenador que Francis Hernández contactó para la Selección de Honduras: No es Pedro Troglio

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) sigue sin nombrar al nuevo entrenador de la selección absoluta, aunque cada vez la lista se reduce más y tanto Jesús Casas como Santi Denia son los favoritos para hacerse con el cargo.

El encargado de la operación es el nuevo director deportivo Francis Hernández, quien desde su llegada a Honduras está trabajando para la llegada del que él considera mejor perfil para encabezar el barco de La H.

ver también Kervin Arriaga metido en grave polémica en España que deja en vilo al Levante y lo obliga a tomar esta decisión

El último reporte de Diario El Heraldo revela que Sergi Denia ya estableció los primeros contactos con la FFH, pero sin oferta formal para que el nacido en Albacete sea el nuevo seleccionador.

Denia ganó el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 siendo seleccionador de La Roja.

Denia está en el listado de al menos cinco candidatos que tiene la FFH para el cargo, que según diversos reportes sería un proceso de al menos ocho años.

Santi Denia es uno de los favoritos para ser el nuevo entrenador de Honduras. Foto: EFE.

ver también Mensaje directo para Francis Hernández: Henry Figueroa le dice lo poco esperaban en Honduras

Los otros candidatos

En el listado también se encuentra el argentino Pedro Troglio, ex entrenador de Olimpia, club con el que alcanzó ocho títulos de Liga Nacional y una Copa Centroamericana y que actualmente dirige al Banfield de Argentina.

Publicidad

Publicidad

Jesús Casas también está entre los favoritos y en su carrera destaca su paso por Irak y su paso como asistente técnico de España y Watford.