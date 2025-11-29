Mientras Messi va por su título 47, esto sucede con David Ruiz en el momento más importante de la historia del Inter Miami

2025 ha sido un año para el olvido por parte de David Ruiz, el catracho ha visto como su carrera se ha venido abajo por culpa de las lesiones y su carrera dio un giro inesperado.

A pesar de los golpes, el volante sigue en pie. No pudo ayudar a Honduras para estar en el Mundial 2026 y se perdió los últimos cuatro partidos de la Eliminatorias de Concacaf.

Tampoco estará en el momento más importante de la historia del Inter Miami, club donde se formó, y que disputará la final de conferencia este sábado ante el New York City.

Ruiz no juega un partido oficial desde el 10 de septiembre cuando se lesionó jugando para Honduras en la jornada 2 de las Eliminatorias ante Nicaragua en el estadio Nacional.

Peor aún cuando miramos que en todo el año de la MLS solo jugó 129 minutos repartidos en 9 partidos. Un años para el olvido totalmente.

Si buscamos fechas, encontramos que su último encuentro por Las Garzas fue el pasado 24 de agosto en el empate 1-1 frente a DC United.Cabe recordar que el legionario se sometió a una operación de sus isquiotibiales.

La novedad de David Ruiz que toda Honduras quería saber

Mientras Lionel Messi busca su título 47 como profesional, el catracho a mejorado en su intensidad con los entrenamientos. A esto hay que añadirle su trabajo en el gimnasio y que ya está entrenando para volver.

¿Cuándo regresa es lo que se preguntan en Honduras?, la respuesta es que para el mes de enero de 2026, Ruiz se debe reportar listo para volver a las canchas.

“David Ruíz fue el primero en salir a la cancha de entrenamiento. Realiza trabajos por separado con balón. La expectativa es que esté listo para la pretemporada”, dijo el periodista hondureño, José Armando Rodríguez.

Inter Miami disputa este sábado la final de conferencia contra New York City a las 5:00 de la tarde y de ganar clasificaría a la final de la MLS donde puede enfrentar a San Diego FC o Vancouver Whitecaps.