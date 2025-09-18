Es tendencia:
Oficial: FIFA marca la diferencia entre Honduras y Costa Rica de cara al Clásico por Eliminatorias

La fecha de septiembre le ha dejado una noticia desde FIFA a la selección de Honduras que dirige Reinaldo Rueda.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Reinaldo Rueda tiene claro que este es el camino a aseguir para Honduras.
Reinaldo Rueda tiene claro que este es el camino a aseguir para Honduras.

FIFA actualizó el Ranking del mes de septiembre tras loas partidos que se dieron en la Eliminatoria de Concacaf camino al Mundial de 2026.

La selección de Honduras, que se ubica en el grupo C, ha recibido noticias de parte de FIFA y es el camino que siempre quiere seguir Reinaldo Rueda.

La Bicolor empató 0-0 y derrotó 2-0 a Nicaragua para sumar sus primeros cuatro puntos en la fase final y ponerse líder de su sector.

Tras los resultados, Honduras obtuvo 4.14 puntos y subió un escalón el ranking con respecto a la última actualización.

La escuadra de Rueda ahora está por encima de selecciones como Ghana, Emiratos Árabes, Islandia, Georgia entre otros países.

Honduras subió un puesto en el Ranking.

Ahora su puesto es el 65 global. Su rival de la próxima jornada, Costa Rica, sufrió un duro golpe ya que descendió siete lugares, pasó delo 40 al 47 luego de sus empates ante Nicaragua y Haití.

Para entender la dimensión de lo mal que anduvo Costa Rica, solo quedó atrás de Zimbabue, que bajó nueve lugares de golpe.

Con esto, Honduras se motiva más para estar en la próxima Copa del Mundo, objetivo que quieren cumplir tras perderse las de Rusia 2018 y Qatar 2022.

