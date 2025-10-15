Ya es oficial: el Inter Miami de Messi toma la decisión que David Ruiz y toda Honduras estaban esperando

David Ruiz se ha ganado a base de trabajo estar en el Inter Miami, el club agradece su esfuerzo y ha tomado una importante decisión con el catrachp.

El club ha anunciado su renovación de contrato hasta 2029 y con esto se asegura jugar los últimos años de carrera de Lionel Messi en la MLS.

A sus 21 años firma el contrato de su vida y se asegura un futuro luego de un 2025 que lo ha golpeado mucho a causa de las lesiones.

Ahora toca esperar que Ruiz se recupere bien de una operación que tuvo. El Inter Miami lo espera con los brazos abiertos.

Comunicado oficial del Inter Miami sobre David Ruiz

Inter Miami CF anunció hoy que ha renovado a David Ruiz, jugador surgido en la Academia del Club, con un contrato hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS), con una opción para ampliar el contrato para el 2029.

El nativo del sur de Florida actualmente se encuentra en su tercera temporada con el Primer Equipo de Inter Miami CF tras firmar como jugador de la cantera en 2023 y ser un miembro clave para el equipo en la conquista de los dos primeros trofeos oficiales en la historia del Club: la Leagues Cup de 2023 y el Supporters’ Shield de 2024, ganando este último mientras a su vez se estableció un nuevo récord de puntos en una sola temporada de la MLS. Ruiz también logró varios hitos en este tramo, incluyendo el convertirse en el primer jugador surgido en la Academia de Inter Miami en marcar un gol para el Primer Equipo del Club, logrando el hito en una victoria en casa por 2-1 en la temporada regular contra el New England Revolution el 13 de mayo de 2023.

En total, el mediocampista versátil de 21 años ha disputado 71 partidos con Inter Miami en todas las competiciones, aportando cuatro goles y cuatro asistencias.

Ruiz se incorporó al Club en 2021 e inicialmente jugaba con el equipo sub-17 de la Academia. En 2022, firmó un contrato profesional con Inter Miami CF II y brilló en su primera temporada completa a nivel profesional, disputando 16 partidos en la MLS NEXT Pro en los cuales sumó dos asistencias.

El mediocampista hondureño-estadounidense también ha adquirido experiencia a nivel de selecciones internacionales en su joven carrera. Ruiz debutó con la selección absoluta de Honduras en 2023 y ha disputado nueve partidos desde entonces, registrando tres goles y una asistencia. Previo a debutar con la selección absoluta, jugó con Estados Unidos y Honduras en las categorías inferiores, incluyendo haber figurado en la convocatoria de Honduras para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023. Cabe destacar que el jugador desarrollado en la Academia de Inter Miami anotó de penal para abrir el marcador en el segundo partido del equipo en el certamen, un empate por 2-2 contra Corea del Sur el 23 de mayo de 2023.