Lionel Messi confirma la noticia que más impacta a toda Honduras sobre David Ruiz tras quedar campeones de la MLS

Se ha concretado una gran historia en la MLS luego de que el Inter Miami se coronara campeón por primera vez en su historia bajo el mando de Lionel Messi.

El astro argentino consiguió si título 48 de su carrera y nadie en el fútbol tiene más campeonatos que él. Eso no es todo también ha hecho que otros de sus compañeros tengan éxito.

Messi hace a David Ruiz romper récords

Uno de los que ha roto un récord tras el campeonato de Inter Miami, es David Ruiz. El catracho ha roto una marca que estaba en solitario en la MLS.

“David Ruiz pese a estar lesionado y después de un centenar de hondureños en la MLS, se convierte en tan solo el segundo futbolista nacional que logra salir campeón, el otro fue Arnold Cruz, el primero en jugar acá en U.S.A y lo hizo con el DC United”, confirmó el periodista Eduardo Solano.

Ruiz ha hecho historia, ya que jugadores como Amado Guevara, Carlos Pavón, Andy Najar, no pudieron ser campeones de la MLS. Honduras volvió a ver su nombre en su campeonato.

El regreso de David Ruiz se tiene programado para principios de 2026, Javier Mascherano lo tiene programado como uno de los chicos que estará en la pretemporada.

Recordemos que el hondureño sufrió una dura lesión muscular por la que tuvo que ser operado y está en la etapa de recuperación. Según todos los informes, todo marcha bien.

