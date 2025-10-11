A la par de Messi: el otro hondureño que firmó contrato con el Inter Miami y se unirá a David Ruiz

Inter Miami no para su actividad a pesar de que las otras ligas del mundo están en pausa por la fecha FIFA del mes de octubre.

Las Garzas se miden este sábado a Atlanta United y ante las muchas bajas que tiene ha decidido firmar a otro hondureño, que se suma a David Ruiz como los jugadores con la mism nacionalidad.

¿Quién es el hondureño que fichó por el Inter Miami de Lionel Messi?

Se trata de Ricky Montenegro, el catracho ya pertenece al Inter Miami, pero ha firmado un nuevo contrato, así como lo informa el periodista José Armando Rodríguez.

Incluso lo que el comunicador afirma es que Montenegro está disponible para enfrentar al Atlanta United este mismo fin de semana.

Ricky debutó en 2023 en las filas del Inter Miami II, por lo que conoce la academia. La gran noticia es que ahora podrá hacerlo a la para de Lionel Messi.

La información dice que Montenegro firmó un contrato a corto plazo con el primer equipo del Inter Miami. La misma situación le ocurrió a Ruiz, que después se terminó quedando.

Ricky es un mediocampista defensivo que también puede jugar como central, un jugador de esos que le gusta a los entrenadores, polifuncional.

Su debut dependerá de Javier Mascherano, pero en su categoría, la MLS Next Pro, disputó 26 partidos y fue capitán del equipo del Inter Miami II en varios encuentros.

David Ruiz por ahora se encuentra en proceso de recuperación tras ser operado de una lesión muscular, por lo que no podrá compartir directamente en el primer equipo con Montenegro.

El partido entre Inter Miami y Atlanta United es este sábado a las 5:30 de la tarde hora de Honduras.