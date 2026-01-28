Es tendencia:
Giro en las negociaciones con Olimpia: José Mario Pinto y la noticia que lo cambia todo sobre su fichaje por Banfield

José Mario Pinto es del interés de Banfield y ahora se han revelado nuevos detalles de cómo está su fichaje por el equipo de Pedro Troglio.

José Rodas

Por José Rodas

José Mario Pinto ha visto como su fichaje por Banfield ha dado un giro inesperado.
José Mario Pinto ha visto como su fichaje por Banfield ha dado un giro inesperado.

Carlos Prono fue el encargado de soltar la bomba de José Mario Pinto a Banfield. El ex portero y ahora periodista ha soltado nueva información sobre el fichaje.

Los detalles indican que todo ha dado un giro inesperado y que para que Banfield pueda llevarlo a Argentina ocupa de la ayuda de Olimpia.

"Una oportunidad": en Honduras confirman el fichaje que Olimpia y Marathón se pelean en el cierre del mercado

“Una oportunidad”: en Honduras confirman el fichaje que Olimpia y Marathón se pelean en el cierre del mercado

Esto debido a que no puede el León no piede darlo a préstamo, ya que en cuatro meses su contrato se vence y es jugador libre para poder negociar con cualquier club.

Si Olimpia lo víncula por más años de contrato, si puede ir a préstamo. Banfield va saliendo del castigo que tiene de no poder fichar yJosé Mario Pinto es uno de sus deseos.

Prono también da a conocer que Pinto quiere ir a Argentina, pero que todo al final va a depender de Olimpia.

Nuevos detalles del fichaje de José Mario Pinto por Banfield.

“Me informan que la inhibición de Banfield se va a solucionar, casi está arreglado para contratar jugadores. Lastimosamente se trabó por otro lado. Para los intereses del Pinto, queda libre en junio, le quedan cuatro meses de contrato”.

"Prioridad": Pedro Troglio impacta a toda Olimpia con su postura sobre el fichaje de José Mario Pinto

“Prioridad”: Pedro Troglio impacta a toda Olimpia con su postura sobre el fichaje de José Mario Pinto

“Por esta razón Olimpia no te lo puede prestar, porque lo pierde. Lo que debería de ocurrir para destrabar todo esto, Olimpia debe renovarlo ya y de ahí hacer la transferencia”.

“Banfield lo quiere, Troglio lo quiere y Pinto quiere ir a jugar a Argentina. Se destraba que Olimpia ponga de su parte renovando el contrato. Allá el 04 de febrero cierra el libro de pases y Banfield necesita urgente poder contratar, a ver lo que pasa. Esto se acaba se Olimpia le hace un contrato ya a Pinto”.

