Honduras

“Prioridad”: Pedro Troglio impacta a toda Olimpia con su postura sobre el fichaje de José Mario Pinto

Olimpia sabe que puede perder a José Mario Pinto, esta es la postura que ha tomado Pedro Troglio con el fichaje.

José Rodas

Por José Rodas

José Mario Pinto es del interés de Banfield que dirige Pedro Troglio.
José Mario Pinto es del interés de Banfield que dirige Pedro Troglio.

Olimpia sabe que la posibilidad de perder a José Mario Pinto en este mercado es real. Banfield está muy interesado en llevarlo a Argentina para este 2026.

“El Rey del Dribling” puede tener su gran oportunidad en el extranjero y Carlos Ordóñez, periodista que está cerca de las noticias de Olimpia, ha revelado la postura de Pedro Troglio.

Mientras Pedro Troglio lo espera en Banfield, esta decisión ha tomado José Mario Pinto con Olimpia

Dentro de la información, da a conocer que el seguimiento a Pinto inició durantes las Triangulares.

Lo que ofrece Banfield a Olimpia es un préstamo 18 meses + opción; Olimpia renovaría hasta 2028.

La postura de Pedro Troglio con José Mario Pinto

“Banfield lo quiere como prioridad para Pedro Troglio, quien ya habló con la directiva y con Pinto.

Emisario del Taladro lo siguió en las triangulares finales, con reportes positivos. Negociación: préstamo 18 meses + opción; Olimpia renovaría hasta 2028.

El inconveniente actual son las 4 inhibiciones FIFA (≈ US$1.3 M) y cupo de extranjero en el conjunto argentino. Se espera oferta antes del cierre en Argentina”.

