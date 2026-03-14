José Mario Pinto sentenciado por Olimpia que confirma la lesión que tiene: “Se sospechó que había…”

La afición de Olimpia quedó pendiente de una comunicación oficial sobre José Mario Pinto, extremo que salió lesionado en la última jornada de la Liga Nacional de Honduras frente a Platense.

El “Rey del Dribbling” solo disputó 39 minutos, ya que no aguantó el dolor y tuvo que ser retirado en camilla. Desde la Cueva del León se espera la confirmación oficial del tipo de lesión que tiene.

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José Mario Pinto y el tiempo que estará de baja en Olimpia

Alfredo Pineda, médico oficial del Olimpia, ha informado que inicialmente se sospechaba de una fractura, pero que, tras los estudios realizados, se descartó esta posibilidad.

“José Mario salió casi al inicio del partido tras recibir un golpe, un puntazo en su pie, lo que le causó un hematoma. Sentía mucho dolor entre el cuarto y el quinto dedo, y por eso fue sustituido, ya que se sospechaba de una fractura”, comentó en una entrevista con Deportes TVC.

Afortunadamente, Pinto se ha salvado de una lesión grave y solo estará unos días de baja, lo que alivia no solo a Olimpia, sino también a la Selección de Honduras, que próximamente anunciará su primera convocatoria para el debut de José Francisco Molina.

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“Se le tomó una radiografía y se evaluó todo, pero solo tiene un hematoma. Ya se comenzó con un antiinflamatorio. Lo suspendimos para que no practique hoy, pero mañana ya podrá entrenar con ciertas limitaciones para estar apto el lunes o martes. Es una lesión mínima”, explicó Pineda.

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Pinto solo se perderá el partido contra Génesis este fin de semana y se espera que regrese a la cancha el miércoles 18 de marzo para enfrentar a Olancho FC en la jornada 13 del Clausura 2026.