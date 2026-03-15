Llevó a Keylor Navas a Pumas y expuso a la directiva por su posible partida a la MLS: “No es tan complicado renovarle”

Tras su salida de Pumas luego del Clausura 2025, Eduardo Saracho decidió hablar públicamente sobre la situación que vive el club, especialmente en torno al futuro de Keylor Navas.

El exvicepresidente universitario recordó que fue él quien impulsó la llegada del arquero costarricense al Pedregal, por lo que conoce de cerca el valor que tiene para el equipo.

Sobre ese contexto, Saracho también se refirió a la posibilidad de que Navas deje al club ante el interés de la MLS. A pesar de ese escenario, aseguró que la renovación del portero no sería un proceso tan complicado de realizar.

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Así está la situación de Keylor Navas en Pumas

Eduardo Saracho, exvicepresidente de Pumas, destacó que Keylor Navas ha demostrado desde su llegada ser un futbolista muy profesional, capaz de adaptarse rápido y ganarse el cariño de la afición gracias a su rendimiento.

“Keylor Navas resume todo lo que es un gran profesional, se ha adaptado muy bien y jugadores así logran convertirse en ídolos muy rápido en cualquier institución“, afirmó Eduardo Saracho, ex vicepresidente de Pumas.

Keylor Navas – Pumas

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Además, consideró que su renovación no luce imposible, aunque reconoció que en este momento hay factores externos y decisiones que ya no dependen por completo del jugador.

“Yo no pensaría que es tan complicado renovarle, pero cuando llegas a cierto punto como ahora puede ser que lo sea. Él ha dicho que hay cosas que al final no están en sus manos“, comentó.

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“Sería poco ético de mi parte hablar de una negociación, pero lo que sí es cierto, es que la intención de Keylor Navas con los Pumas siempre ha sido renovar”, afirmó el ex vicepresidente de Pumas, Eduardo Saracho”

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