“Club adecuado”: Inter de Bogotá revela el equipo por el que Dereck Moncada debería fichar y Honduras se ilusiona

Salvatore Simeone, director deportivo del Inter de Bogotá de Colombia, habló en exclusiva con Fútbol Centroamérica y reveló un club al que Dereck Moncada podría dar el gran salto.

Simeone asegura que el hondureño tiene las condiciones necesarias para saltar al máximo circuito de Inglaterra, competición que le vendría muy bien por las características de su juego.

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¿Qué club sería adecuado para Dereck Moncada?

El director deportivo del Inter de Bogotá adelantó el club que tiene todo para que Dereck Moncada siga creciendo, además de beneficiar a Necaxa y su grupo inversor.

Se trata del Wrexham, un equipo que lucha por ascender a la Premier League y cuyos dueños son Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

“Para que un extranjero pueda jugar en Inglaterra, debe cumplir con ciertos requisitos de visado laboral, y su condición de jugador internacional le da puntos adicionales para optar por ello. Personalmente, creo que Dereck tiene el nivel para estar en ese fútbol”, comenzó diciendo.

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Sobre cómo el Wrexham le vendría bien, Simeone explicó que las características de Moncada están dadas para el éxito en Inglaterra.

“El Wrexham, por ejemplo, está peleando por el ascenso, y podría ser un club adecuado para él. Sin embargo, su nivel aún tiene margen de crecimiento. A pesar de su juventud, sus características naturales hacen que sea un jugador interesante para una liga como la inglesa”.