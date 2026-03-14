Cómo ver Cobán Imperial vs. Comunicaciones, el duelo por la punta del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala

La duodécima jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala estará llena de emociones y sin duda los ojos estarán puestos en el partido que tendrán Cobán Imperial y Comunicaciones en el estadio José Ángel Rossi, que es directo por la cima de la tabla.

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Los cobaneros y cremas fueron los dos equipos más regulares de la primera vuelta del certamen, algo que siguen demostrando, aunque desde la fecha anterior la cima pertenece a los capitalinos que intentarán dar la sorpresa en condición de visitante para aumentar su ventaja.

Palabras Janderson Pereira

“Logramos un punto que es importante para nosotros en la lucha por estar en la parte alta. Se viene una semana larga para poder descansar y también recuperar algunos jugadores lesionados, enfocándonos en recibir a los cremas el otro fin de semana”, dijo Pereira tras empatar versus Antigua la semana anterior.

Palabras José Pinto

“Hay que seguir por más, no hay que conformarnos porque queremos sumar la mayor cantidad de puntos. Para mantener esto creemos en el trabajo de cada uno, hay un plantel más amplio, hay buena competencia interna, los que inician y los que entran lo hacen bien”, aseguró Pinto por la buena racha de los albos.

A qué hora juegan y cómo ver Cobán Imperial vs. Comunicaciones

El partido de este domingo 15 de marzo comenzará a las 11:00 horas en el estadio José Ángel Rossi, lo podrá ver por Tigo Sports.

Quiénes serán los árbitros de Cobán Imperial vs. Comunicaciones

Árbitro: Sergio Reyna

Asistente 1: Dostin Acutá

Asistente 2: César Yaxcal

Cuarto árbitro: Enrique De La Rosa

Cómo llega Cobán Imperial

Los príncipes azules vienen de empatar 2-2 en condición de visitantes contra el bicampeón Antigua GFC, resultado que aunque lo hizo perder el liderato, lo dejó en el segundo puesto con 22 puntos y con opciones de volver a lo más alto si se imponen a los cremas.

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Resultados de Cobán Imperial en el Clausura 2026

Cobán Imperial 5 – 1 Antigua GFC

Comunicaciones 2 – 3 Cobán Imperial

Cobán Imperial 2 – 0 CD Marquense

Deportivo Mixco 1 – 1 Cobán Imperial

Cobán Imperial 3 – 1 CD Mictlán

Aurora FC 1 – 0 Cobán Imperial

Cobán Imperial 0 – 0 CSD Municipal

Guastatoya 2 – 0 Cobán Imperial

Cobán Imperial 2 – 0 Malacateco

Achuapa 0 – 1 Cobán Imperial

Cobán Imperial 1 – 1 Xelajú MC

Antigua GFC 2 – 2 Cobán Imperial

Cómo llega Comunicaciones

El equipo que dirige Marco Antonio El Fantasma Figueroa dejó una gran exhibición en la jornada 12 tras golear 4-0 a Achuapa, resultado que le permitió tomar el primer puesto de la clasificación y prácticamente alejarse de cualquier opción de perder la categoría.

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Resultados de Comunicaciones en el Clausura 2026

Deportivo Achuapa 2 – 3 Comunicaciones

Comunicaciones 2 – 3 Cobán Imperial

Antigua GFC 0 – 1 Comunicaciones

Comunicaciones 2 – 0 Xelajú MC

Comunicaciones 2 – 1 CD Marquense

Deportivo Mixco 2 – 2 Comunicaciones

Comunicaciones 2 – 1 Atl. Mictlán

Comunicaciones 2 – 0 Aurora FC

Comunicaciones 1 – 0 CSD Municipal

Guastatoya 3 – 1 Comunicaciones

Comunicaciones 3 – 2 Malacateco

Comunicaciones 4 – 0 Deportivo Achuapa