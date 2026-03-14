Cómo ver Cobán Imperial vs. Comunicaciones, el duelo por la punta del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala

La duodécima jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala estará llena de emociones y sin duda los ojos estarán puestos en el partido que tendrán Cobán Imperial y Comunicaciones en el estadio José Ángel Rossi, que es directo por la cima de la tabla.
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Los cobaneros y cremas fueron los dos equipos más regulares de la primera vuelta del certamen, algo que siguen demostrando, aunque desde la fecha anterior la cima pertenece a los capitalinos que intentarán dar la sorpresa en condición de visitante para aumentar su ventaja.
Palabras Janderson Pereira
“Logramos un punto que es importante para nosotros en la lucha por estar en la parte alta. Se viene una semana larga para poder descansar y también recuperar algunos jugadores lesionados, enfocándonos en recibir a los cremas el otro fin de semana”, dijo Pereira tras empatar versus Antigua la semana anterior.
Palabras José Pinto
“Hay que seguir por más, no hay que conformarnos porque queremos sumar la mayor cantidad de puntos. Para mantener esto creemos en el trabajo de cada uno, hay un plantel más amplio, hay buena competencia interna, los que inician y los que entran lo hacen bien”, aseguró Pinto por la buena racha de los albos.
A qué hora juegan y cómo ver Cobán Imperial vs. Comunicaciones
El partido de este domingo 15 de marzo comenzará a las 11:00 horas en el estadio José Ángel Rossi, lo podrá ver por Tigo Sports.
Quiénes serán los árbitros de Cobán Imperial vs. Comunicaciones
Árbitro: Sergio Reyna
Asistente 1: Dostin Acutá
Asistente 2: César Yaxcal
Cuarto árbitro: Enrique De La Rosa
Cómo llega Cobán Imperial
Los príncipes azules vienen de empatar 2-2 en condición de visitantes contra el bicampeón Antigua GFC, resultado que aunque lo hizo perder el liderato, lo dejó en el segundo puesto con 22 puntos y con opciones de volver a lo más alto si se imponen a los cremas.
Resultados de Cobán Imperial en el Clausura 2026
Cobán Imperial 5 – 1 Antigua GFC
Comunicaciones 2 – 3 Cobán Imperial
Cobán Imperial 2 – 0 CD Marquense
Deportivo Mixco 1 – 1 Cobán Imperial
Cobán Imperial 3 – 1 CD Mictlán
Aurora FC 1 – 0 Cobán Imperial
Cobán Imperial 0 – 0 CSD Municipal
Guastatoya 2 – 0 Cobán Imperial
Cobán Imperial 2 – 0 Malacateco
Achuapa 0 – 1 Cobán Imperial
Cobán Imperial 1 – 1 Xelajú MC
Antigua GFC 2 – 2 Cobán Imperial
Cómo llega Comunicaciones
El equipo que dirige Marco Antonio El Fantasma Figueroa dejó una gran exhibición en la jornada 12 tras golear 4-0 a Achuapa, resultado que le permitió tomar el primer puesto de la clasificación y prácticamente alejarse de cualquier opción de perder la categoría.
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Resultados de Comunicaciones en el Clausura 2026
Deportivo Achuapa 2 – 3 Comunicaciones
Comunicaciones 2 – 3 Cobán Imperial
Antigua GFC 0 – 1 Comunicaciones
Comunicaciones 2 – 0 Xelajú MC
Comunicaciones 2 – 1 CD Marquense
Deportivo Mixco 2 – 2 Comunicaciones
Comunicaciones 2 – 1 Atl. Mictlán
Comunicaciones 2 – 0 Aurora FC
Comunicaciones 1 – 0 CSD Municipal
Guastatoya 3 – 1 Comunicaciones
Comunicaciones 3 – 2 Malacateco
Comunicaciones 4 – 0 Deportivo Achuapa