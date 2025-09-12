Ante Nicaragua no sucedió: la ventaja que tendría Costa Rica ante Honduras y que puede sentenciar el clasificado al Mundial

La selección de Honduras jugó su primer partido de local en la Eliminatoria y logró triunfar 2-0 ante Nicaragua con goles de Romell Quioto y Alexy Vega.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda se pusieron en primer lugar del grupo gracias al empate entre Haití y Costa Rica, pero no todo es felicidad.

No todo es felicidad en la Bicolor, ya que ocurrió una noticia que ya se esperaba por la decisión que tomó la Federación de Fútbol de Honduras.

La FFH ha comunicado que la afición catracha le dio la espalda contra Nicaragua, esto debido a los altos precios en los boletos.

“Estamos contentos con un triunfo apretado porque nos quedamos con un jugador menos, pero alegres de habernos quedado con los tres puntos que se esperaban en casa. La asistencia fue regular ya que cerca de ocho mil personas pagaron su boleto, nosotros esperábamos mucho más porque no era el rival si no la necesidad de sumar los primeros tres puntos en nuestra casa”, mencionó José Ernesto Mejía, secretario de la FFH.

Ante Costa Rica no puede pasar porque se pone en juego el boleto al Mundial

Para octubre contra los ticos esperan que todo cambie y que el estadio Francisco Morazán esté a reventar.

“Es un rival directo, esperemos que la gente acompañe. Haití no es un equipo fácil, le hizo tres goles a Costa Rica en el estadio Nacional, dos de muy buena factura, y ese punto que sacamos en Curazao va a ser un punto de oro; a Costa Rica y Nicaragua les va a costar mucho hacer puntos en la cancha y yo espero que nosotros sigamos haciendo lo nuestro”.

Y agregó: “Yo espero que los dos estadios estén llenos porque tenemos que hacer esos seis puntos aquí en casa para ya ir encaminanto la eliminatoria. Siempre estamos en números rojos pero con la ilusión y el apoyo a nuestros muchachos”.

Hay que recordar que Costa Rica nunca ha ganado en Honduras en San Pedro Sula, pero no tener un estadio lleno puede ser una clara ventaja para lo que resta de la Eliminatoria.

