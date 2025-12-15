Entre Saprissa, Alajuelense y Herediano: figura de Cartaginés recibe la oferta de un grande de Costa Rica para 2026

El mercado de fichajes comienza a moverse y una de las figuras más destacadas de Cartaginés ha despertado el interés de los grandes del fútbol de Costa Rica.

Tras la eliminación en semifinales del Torneo de Apertura, el futuro de este jugador brumoso genera expectativa, especialmente ante una oferta concreta que lo pondría en la órbita de Saprissa, Alajuelense o Herediano de cara a la temporada 2026.

¿Cuál es la figura de Cartaginés que ha recibido una oferta de un grande de Costa Rica?

Se trata de Luis Flores, quien tras la eliminación ante Saprissa dejó abierta la puerta a su salida del club al confirmar que ha recibido ofertas, incluso de equipos grandes de Costa Rica y del extranjero.

Reconoció también su tristeza por no poder disputar una final con el conjunto brumoso y explicó que su contrato ya termina, por lo que en los próximos días se sentará a conversar con la dirigencia para definir su futuro.

“Me voy con ese sabor amargo de no poder disputar una final con Cartaginés. Mi contrato termina ahorita, sí han llegado ofertas, pero bueno ahora es sentarnos a hablar con el club para ver qué es lo que viene”, compartió Luis Flores.

“Aquí en Cartaginés me siento a gusto, vamos a ver qué tienen para mí en estos días y veremos si renuevo”, comentó Luis Flores y cuando se le preguntó si en las ofertas por sus servicios había alguna de un equipo grande de Costa Rica o del extranjero, respondió: “Hay de las dos”.

Con este panorama, el futuro de Luis Flores queda en suspenso y dependerá de las conversaciones que sostenga en los próximos días con la dirigencia brumosa. Mientras Cartaginés evalúa sus opciones y el jugador analiza las propuestas sobre la mesa