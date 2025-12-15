Decisión tomada con Andrés Carevic: Cartaginés ya conoce el futuro de su DT tras la eliminación ante Saprissa

El Club Sport Cartaginés volvió a quedarse a las puertas de la gloria en la Liga Promérica. Luego de haber caído por 2-1 en el estadio Fello Meza, el conjunto brumoso volvió a perder por el mismo marcador en la semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025 ante el Deportivo Saprissa, cerrando así otra temporada sin poder acceder a la final.

Con este resultado, el equipo dio por finalizada su competencia oficial en 2025. Más allá del golpe, el balance de la temporada deja un objetivo cumplido: Cartaginés logró la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 gracias a su destacada actuación en la Copa Centroamericana.

Andrés Carevic se va de Cartaginés

En la conferencia de prensa posterior a la eliminación, Carevic había dejado abierta la puerta a un posible cambio de rumbo. El entrenador argentino fue consultado sobre su continuidad y respondió sin certezas: “Tengo contrato seis meses y mañana tengo una charla con los jugadores para ver lo que sigue y dialogar todo el tema”.

Y este lunes por la mañana se confirmó la noticia que ningún brumoso quería escuchar: el equipo de la Vieja Metrópoli tendrá un nuevo entrenador para la temporada 2026.

La primicia fue revelada por el periodista Kevin Jiménez, quien informó la decisión ya tomada desde la interna del club: “El Cartaginés tendrá nuevo técnico. Andrés Carevic dejará de ser el técnico del Cartaginés, hoy se reunió y no continuará. La noticia está en desarrollo”, señaló en el programa Seguimos.

Por el momento, no trascendieron los pormenores de la salida. Carevic contaba con una cláusula de rescisión en su contrato que podría haber sido activada, en un contexto donde el DT tenía opciones para continuar su carrera en otros clubes de Centroamérica, incluyendo equipos del propio fútbol costarricense.

Ahora, el ex entrenador de Alajuelense se reunirá con el plantel brumoso para despedirse, mientras que las próximas horas serán decisivas para conocer dónde dirigirá en 2026