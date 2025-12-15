“No estás listo, Erick Lonnis”: Josué Quesada destroza al dirigente de Saprissa tras la denuncia que sacudió a Costa Rica

A pesar de que este domingo el Deportivo Saprissa aseguró su pase a la final del Torneo Apertura 2025 al derrotar a Club Sport Cartaginés por un contundente global de 4-1, Erick Lonnis no tuvo una semana tranquila.

El directivo morado quedó en el centro de la polémica por dos situaciones puntuales: en primer lugar, durante su participación en el programa Deporte Más, Lonnis lanzó una grave denuncia contra el periodismo deportivo nacional, al asegurar que existen representantes que pagan a ciertos comunicadores para proteger o desacreditar futbolistas. En ese contexto, dejó entrever que las críticas constantes hacia Gustavo Herrera, uno de sus fichajes, responderían a ese entramado.

ver también Saprissa pasó a Cartaginés y habrá clásico con Alajuelense: ¿Cuándo se juegan las finales del Torneo Apertura 2025?

Luego, protagonizó un tenso cruce con Anthony Porras, quien le preguntó en conferencia de prensa si la continuidad del entrenador Vladimir Quesada estaba garantizada independientemente de lo que ocurriera al final de la temporada, algo que no le cayó nada bien al ex guardameta.

Tweet placeholder

Josué Quesada no tuvo piedad con Erick Lonnis

Este lunes, el periodista Josué Quesada salió al cruce de Erick Lonnis con los tapones de punta. En un extenso y encendido soliloquio emitido en su programa de YouTube El País de Josué, el comunicador apuntó directamente contra el director del Comité Técnico del Monstruo.

“Lonnis creo que no está listo para este puesto. Ver cómo le reaccionó a Anthony Porras de una manera muy irrespetuosa, muy insolente. Una manera en la que Lonnis se cree con cierto grado de superioridad sobre Anthony Porras, en donde le discrimina la pregunta solo porque él se siente atacado. La pregunta de Anthony es supervaliosa: ‘¿qué va a pasar con Vladimir Quesada si no gana el título’. Lonnis, si no estás listo para esa pregunta, no estás listo para ser el gerente deportivo, no de Saprissa, de ningún equipo, hermano. Es una pregunta más. Te tomás todo personal”, comenzó diciendo Josué.

Publicidad

Publicidad

En su descargo, Quesada también apuntó directamente contra la denuncia realizada por Lonnis sobre el supuesto blindaje mediático a ciertos jugadores: “No, Lonnis, a ‘Taivitín’ Herrera no lo criticamos porque no haya ningún agente de por medio (en su llegada a Saprissa) y lo trajeras vos. Qué cólera que Lonnis se piensa y se crea esa mentira que le favorece, que lo blinda. Te criticamos a Herrera porque no rinde, porque el único que ha hecho fue debajo del marco y la tenía que empujar. Porque ya ni juega. Porque llegó para ser el 9 de Saprissa y en eso te mintieron: era volante por derecha o por la izquierda. Y después nos dijiste, ‘no, no es 9, va como mediapunta’ y tampoco sirvió. Ya ni juega“.

Publicidad

“Lo criticamos porque tuvo un rendimiento muy malo“, reiteró Quesada. “No somos solo nosotros, los periodistas. La gente, el aficionado, tiene ojos, cerebro, ve y sabe de fútbol. La pregunta de ayer de Anthony estaba bien, dejá de ver enemigos donde no los hay. Parecés esos dictadores ya loquitos que piensan que el que está contra él es porque los odia”, agregó.

Publicidad

Josué Quesada estalló contra Erick Lonnis (Josué Quesada, Instagram).

Publicidad

“Date cuenta, Erick, no es contra vos. No sos tan importante como para que Kevin Jiménez, Anthony Porras y Josué Quesada formen un complot contra vos para andarte desestabilizándote el equipo. A ‘Macho’, a Jafet, a Carevic le rompen todos los días los huevos con preguntas iguales a esas. Ya no sos el capitán de la selección, Lonnis. En conferencias de prensa no sos el director de Deporte Más. Sos un gerente deportivo más, normal“, apuntaló el periodista.

ver también Vladimir Quesada revela lo que todo Saprissa estaba esperando sobre Mariano Torres antes de la final con Alajuelense: “Muy bien”

Por último, Josúe Quesada cerró su intervención apuntando directamente al episodio vivido en conferencia de prensa: “La pregunta corresponde, que el saprissista también lo quiere saber. Nos lo preguntan todos los días aquí. A un alto porcentaje de saprissista no le gusta Vladimir. Le metiste una patada en el hígado a la pregunta de Anthony de una manera déspota, sobradora. No estás listo, Erick Lonnis. No estás listo para este puesto. Ya te montaste en el barco y vas mar adentro. Escuchate, vete al espejo y respetános. Respetá un poquito más. Y si sabés de algún periodista al que le pagan para que hable mal de vos, denuncialo. Andá a los Tribunales“.

Publicidad