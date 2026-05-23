Antigua GFC concretó la contratación de un tico que acaba de salir de la Liga Promérica y que vistió los colores de Saprissa, Herediano, Alajuelense y Cartaginés.

Este sábado, el periodista Kevin Jiménez adelantó en exclusiva que el Antigua GFC de Guatemala ha concretado el fichaje de un jugador que forma parte del exclusivo grupo que ha pasado por los cuatro grandes de Costa Rica: Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano y Club Sport Cartaginés.

Se trata de Suhander Zúñiga, lateral y extremo izquierdo de 29 años que viene de disputar el Torneo Clausura 2026 con el conjunto brumoso, donde tuvo una salida polémica al ver su contrato finiquitado de manera abrupta por decisión de la directiva.

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“Suhander Zúñiga será nuevo jugador del Antigua de Guatemala”, sentenció Jiménez a través de sus redes sociales, confirmando el nuevo destino del ahora ex Cartaginés.

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Final amargo en Cartago

Aunque alcanzó las semifinales del campeonato costarricense con el equipo dirigido por Amarini Villatoro, Zúñiga era uno de los integrantes del plantel más criticados por la afición blanquiazul.

La última imagen que dejó en la Vieja Metrópoli no fue la mejor: mostró un flojo desempeño en la serie ante Herediano —a la postre campeón del Clausura— y su última jugada oficial como brumoso fue un tiro libre mal ejecutado que se estrelló en la barrera.

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Suhander quedó en condición de agente libre tras ser descartado por Cartaginés (CS Cartaginés).

Esta situación derivó en que la cúpula del Cartaginés tomara la decisión de cortar su vínculo contractual, dejándolo con el pase en su poder y forzándolo a buscar nuevos horizontes fuera de las fronteras costarricenses.

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Jerarquía comprobada para los Panzas Verdes

Pese a ese cierre complicado, el zurdo ha visto tiempos mejores y ostenta un currículum envidiable. Su carrera comenzó en Carmelita, donde llegó a acumular 103 partidos hasta 2019, cuando firmó con nada menos que el Saprissa. En Tibás no terminó de asentarse, acumulando un total de 28 partidos que le bastaron para ser parte de la obtención de una Liga Concacaf.

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Suhander Zúñiga se vistió de morado entre 2019 y 2020 (Saprissa).

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En 2020 recaló en Herediano, donde encontró un mejor nivel: disputó 56 encuentros, marcó 4 goles, dio 5 asistencias y celebró un título de campeonato nacional.

Tras pasar por Guanacasteca y San Carlos, en 2023 Suhander fue anunciado como refuerzo de Alajuelense, club que se mantuvo como dueño de su ficha hasta 2024. En el cuadro rojinegro jugó 56 partidos, hizo un gol, dio 5 asistencias y ganó dos títulos: una Copa Centroamericana y un Torneo de Copa.

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Además, el lateral de 1,77 metros tiene experiencia internacional con la Selección de Costa Rica, de la que formó parte de manera esporádica entre 2021 y 2023, cosechando 9 apariciones y 2 asistencias.

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Con estos pergaminos y aún sin haber cumplido 30 años, Suhander Zúñiga tiene jerarquía de sobra para convertirse en un jugador vital para los Panzas Verdes en esta nueva aventura.

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En síntesis

Kevin Jiménez confirmó que el Antigua GFC de Guatemala fichó al lateral izquierdo costarricense Suhander Zúñiga.

El jugador llega libre tras haber sido liberado por la directiva del Cartaginés.

Zúñiga es uno de los pocos futbolistas que ha jugado en Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés, además de registrar paso por la Selección Nacional y cuatro títulos en su carrera.