“Por algo no se pudo”: confirma su salida de Olimpia y señala a Eduardo Espinel

Olimpia tiene otra baja más tras confirmarse cinco el jueves por la noche. El León ya no contará con sus servicios.

Tras el cierre del torneo Clausura 2026, el Olimpia ya comenzó a armar su plantel para la próxima temporada, y lo ha hecho anunciando una fuerte sacudida en su plantilla con la salida de seis futbolistas.

Entre las bajas más destacadas se encuentra la del volante uruguayo Santiago Ramírez. La directiva del equipo albo le comunicó al jugador que no entra en los planes del cuerpo técnico para el siguiente torneo. Aunque a Ramírez todavía le quedaban seis meses de contrato, ambas partes se sentaron a negociar y llegaron a un acuerdo amistoso para rescindir el acuerdo.

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“¡Toca despedirse! Agradecido por la oportunidad de jugar en el más grande de Honduras y por todas las personas que conocí. Me hubiese gustado tener más minutos, pero por algo no se pudo. Les deseo muchos éxitos en lo que viene. Gracias por todo, Olimpia”, expresó el uruguayo señalando a Eduardo Espinel como el responsable de la falta de minutos.

Cinco bajas oficiales por fin de contrato

Además del caso de Ramírez, la directiva del León hizo oficial que cinco futbolistas más bajan el telón de su etapa con la camiseta merengue, ya que sus contratos terminaron precisamente al finalizar este torneo.

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Los jugadores que no renovaron y quedan fuera de la institución son:

Elison Rivas

Agustín Mulet

Carlos Sánchez

Josman Figueroa

Facundo Queiroz

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Con estos movimientos, Olimpia libera varias plazas y presupuesto, abriendo la puerta a lo que será la llegada de nuevos refuerzos para buscar seguir reinando en el fútbol hondureño.

En resumen

El volante uruguayo, Santiago Ramírez, no entraba en los planes del equipo y acordó rescindir los seis meses de contrato que le quedaban.

Ramírez se despidió en redes sociales agradeciendo al club, aunque lamentó no haber tenido más minutos de juego.

Los futbolistas Elison Rivas, Agustín Mulet, Carlos Sánchez, Josman Figueroa y Facundo Queiroz también dejan el club al terminar sus contratos tras el Clausura 2026.