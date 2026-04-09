¿Por cábala? Sale a la luz la verdadera razón por la que Argentina jugará contra la Selección de Honduras

Este día se confirmó que la Selección de Honduras sostendrá un duelo amistoso ante la vigente campeona del mundo en el Kyle Field de Texas en Estados Unidos el próximo 6 de junio.

Ese será uno de los dos juegos que sostendrán los sudamericanos previo a la Copa del Mundo de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Tras confirmarse la noticia, en redes sociales se comentó que el juego habría sido cerrado por cábala para los argentinos, que previo al Mundial de Qatar 2022 derrotaron 3-0 al combinado catracho.

¿Hay cábala detrás del partido?

En ese sentido, el secretario de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), José Ernesto Mejía confirmó que habrá un gran porcentaje de cábala, pero más allá de eso, los sudamericanos miran a La H como un rival exigente.

“Son cabaleros, pero más allá de eso, creo que aparte de la cábala, ellos están buscando un rival que tenga algún nivel de exigencia y Honduras se lo pueda dar. Obviamente ellos están preparándose para un Mundial y no solamente se van a basar en la cábala, aunque yo coincido en que mucho de eso va a haber“, aseguró Mejía a Deportes TVC.

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“Recuerde que el último partido que ellos jugaron antes del Mundial de Qatar fue contra Honduras, fue su partido de despedida, así que puede haber algo de eso. Pero independientemente de ese tema, yo creo que también ven a Honduras como un rival exigente”, añadió.

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Entre tanto, Argentina también jugará ante Islandia, juego que está progamado para el 9 de junio de 2026. Se espera queHonduras también juegue un segundo amistoso y el panorama hace indicar que sería ante Marruecos.