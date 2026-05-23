Saprissa sigue con bajas. Tulbovitz rechazó la oferta y se marchará. Rachid Chirino se va a préstamo y el agente de Taylor reveló que buscan sacarlo.

El ambiente en Deportivo Saprissa sigue cargado tras la final del Clausura 2026 y este 23 de mayo dejó en claro que la reestructuración no será liviana. Entre salidas, decisiones firmes y movimientos en el mercado, el club morado atraviesa uno de los momentos más movidos de los últimos meses.

Tulbovitz no sigue y sacude el cuerpo técnico

Una de las noticias más fuertes llega desde el banquillo. Marcelo Tulbovitz no continuará en el club, pese a que tenía una oferta de renovación sobre la mesa decidió rechazarla y se marchará.

La información fue confirmada por Kevin Jiménez, quien aseguró que la decisión ya está tomada. El experimentado profesional, de 64 años, optó por no seguir en Tibás y ahora su futuro apunta al extranjero, dejando un vacío importante en el cuerpo técnico.

Gerald Taylor en la mira del mercado

El caso de Gerald Taylor también encendió las alarmas. Su representante dejó claro que la intención es buscar una salida al extranjero antes de que finalice su contrato. La frase fue directa y no deja lugar a dudas: el objetivo es que el lateral vuelva a competir fuera del país, lo que pone a Saprissa en una posición incómoda en plena planificación.

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Rachid Chirino arma las maletas

En paralelo, otro movimiento ya está prácticamente definido. Rachid Chirino saldrá del club en condición de préstamo, en busca de minutos y continuidad que no logró consolidar en el primer equipo. La operación está avanzada y responde a la necesidad del club de ajustar su plantilla en esta etapa de cambios.

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ver también “Buscar una salida”: el representante de una pieza clave de Saprissa enciende las alarmas con una frase que sacude Tibás

Andrey Soto, muy cerca de ser refuerzo

No todo son salidas en Saprissa. En medio de este panorama, el club también avanza en el mercado y ya tiene encaminado su primer fichaje. Andrey Soto está muy cerca de convertirse en jugador morado tras su paso por Municipal Pérez Zeledón.

La negociación avanzó con rapidez y, además, tiene un condimento especial: le ganaron la pulseada a Liga Deportiva Alajuelense. La primera novela del mercado de fichajes terminó siendo favorable para los morados.

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El panorama en Tibás es claro: habrá cambios profundos. La salida de piezas importantes, el deseo de algunos jugadores de marcharse y la llegada de nuevos nombres reflejan un club que busca reinventarse.