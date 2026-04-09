Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Raúl Cáceres critica a jugador de Marathón captado en una discoteca y le responden: “Que se ocupe de lo suyo”

El DT de Platense se refirió a la actitud del jugador Carlos Pérez y desde Marathón le lanzaron una contundente respuesta llena de enojo.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Raúl Cáceres lanzó una fuerte crítica contra Carlos "El Chuy" Pérez por sus actos de indisciplina. Foto: Platense.
Raúl Cáceres lanzó una fuerte crítica contra Carlos "El Chuy" Pérez por sus actos de indisciplina. Foto: Platense.

El entrenador de Platense, Raúl Cáceres se refirió al caso del jugador Carlos “Chuy” Pérez de Marathón, quien estuvo envuelto en un acto de indisciplina y fue captado en una discoteca una noche antes del entrenamiento al que no se presentó.

En conferencia de prensa, Cáceres recordó que Pérez también tuvo las mismas actitudes durante su paso por el Platense, club en el que también fue multado sin lograr que el jugador cambiara de actitud.

“Cada quien”: Edrick Menjívar no perdona y le responde a “Rambo” de León por las críticas a Edwin Rodríguez

ver también

“Cada quien”: Edrick Menjívar no perdona y le responde a “Rambo” de León por las críticas a Edwin Rodríguez

“Si Pérez gusta puede ser jugador incluso de Selección por su forma de juego. Pero bueno, coo es público lo que hemos escuchado, él incidió en muchas faltas de ese tipo acá. Aquí fue multado, fue sancionado, se le llamó la atención de todas las sanciones y no ha entedido. Lo dije desde el minuto uno que él se fue y le pedí que aspirara a hacer cosas grandes, que aprendiera, iban a una institución de respeto y grande y no es que Platense no merece respeto, pero creo que por lo que él gana ahí debe ser más cuidadoso con lo que hace”, dijo Cáceres tras la derrota ante Génesis PN.

“Se cambia”: Argentina confirma la primera noticia antes de enfrentar a Honduras en la fecha FIFA

ver también

“Se cambia”: Argentina confirma la primera noticia antes de enfrentar a Honduras en la fecha FIFA

La reacción del presidente de Marathón

Esas declaraciones tuvieron una inmediata reacción de parte del presidente de Marathón, Daniel Otero, quien a través de su cuenta de X lanzó un fuerte mensaje contra Raúl Cáceres y en defensa del futbolista.

“¿Quién le pidió opinión al DT de Platense sobre ‘Chuy’ Pérez? Que se ocupe de lo suyo. Exigimos un pronuncimiento inmediato de la Comisión de Disciplina. ‘Chuy’ cuenta con toda nuestra confianza y su compromiso con el Marathón es incuestionable”, escribió.

Publicidad

Pese al hecho, “Chuy” Pérez fue convocado para el juego que este jueves los verdes sostendrán ante Motagua en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Tweet placeholder
Publicidad

El Marathón ha pasado días marcados por la polémica, luego que varios futbolistas fueran descubiertos ingiriendo bebidas alcohólicas durante la concentración previo a enfrentar a Platense.

Mientras tanto, el club sampedrano trabaja en la investigación sobre lo ocurrido y será hasta la próxima semana cuando se emitan comunicados con las decisiones tomadas.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Marathón sacude el plantel y define futuro de jugadores involucrados en indisciplina
Honduras

Marathón sacude el plantel y define futuro de jugadores involucrados en indisciplina

Marathón tomó firme decisión con Bryan Moya por los problemas de alcohol dentro del club
Honduras

Marathón tomó firme decisión con Bryan Moya por los problemas de alcohol dentro del club

Lo hacen oficial: Marathón define futuro de Pablo Lavallén ante la crisis de indisciplina de sus jugadores
Honduras

Lo hacen oficial: Marathón define futuro de Pablo Lavallén ante la crisis de indisciplina de sus jugadores

"Separados de manera inmediata": Marathón recibe la sentencia sobre los jugadores con indisciplina
Honduras

"Separados de manera inmediata": Marathón recibe la sentencia sobre los jugadores con indisciplina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo