Raúl Cáceres critica a jugador de Marathón captado en una discoteca y le responden: “Que se ocupe de lo suyo”

El entrenador de Platense, Raúl Cáceres se refirió al caso del jugador Carlos “Chuy” Pérez de Marathón, quien estuvo envuelto en un acto de indisciplina y fue captado en una discoteca una noche antes del entrenamiento al que no se presentó.

En conferencia de prensa, Cáceres recordó que Pérez también tuvo las mismas actitudes durante su paso por el Platense, club en el que también fue multado sin lograr que el jugador cambiara de actitud.

ver también “Cada quien”: Edrick Menjívar no perdona y le responde a “Rambo” de León por las críticas a Edwin Rodríguez

“Si Pérez gusta puede ser jugador incluso de Selección por su forma de juego. Pero bueno, coo es público lo que hemos escuchado, él incidió en muchas faltas de ese tipo acá. Aquí fue multado, fue sancionado, se le llamó la atención de todas las sanciones y no ha entedido. Lo dije desde el minuto uno que él se fue y le pedí que aspirara a hacer cosas grandes, que aprendiera, iban a una institución de respeto y grande y no es que Platense no merece respeto, pero creo que por lo que él gana ahí debe ser más cuidadoso con lo que hace”, dijo Cáceres tras la derrota ante Génesis PN.

ver también “Se cambia”: Argentina confirma la primera noticia antes de enfrentar a Honduras en la fecha FIFA

La reacción del presidente de Marathón

Esas declaraciones tuvieron una inmediata reacción de parte del presidente de Marathón, Daniel Otero, quien a través de su cuenta de X lanzó un fuerte mensaje contra Raúl Cáceres y en defensa del futbolista.

“¿Quién le pidió opinión al DT de Platense sobre ‘Chuy’ Pérez? Que se ocupe de lo suyo. Exigimos un pronuncimiento inmediato de la Comisión de Disciplina. ‘Chuy’ cuenta con toda nuestra confianza y su compromiso con el Marathón es incuestionable”, escribió.

Publicidad

Publicidad

Pese al hecho, “Chuy” Pérez fue convocado para el juego que este jueves los verdes sostendrán ante Motagua en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Tweet placeholder

Publicidad

El Marathón ha pasado días marcados por la polémica, luego que varios futbolistas fueran descubiertos ingiriendo bebidas alcohólicas durante la concentración previo a enfrentar a Platense.

Publicidad

Mientras tanto, el club sampedrano trabaja en la investigación sobre lo ocurrido y será hasta la próxima semana cuando se emitan comunicados con las decisiones tomadas.