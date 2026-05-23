Este sábado el país se paraliza con el Clásico Nacional en la Gran Final de la Primera División.

La Primera División de El Salvador conocerá este sábado a su nuevo campeón. En el Estadio Jorge “El Mágico” González, los dos clubes más ganadores del país volverán a verse las caras en una definición que promete emociones de principio a fin: CD Águila y CD FAS disputarán una nueva edición del Clásico Nacional con un título en juego.

Además de la histórica rivalidad, la final tiene un condimento especial: los Tigrillos quieren conquistar su 20° título para quedar como el más ganador mientras que los aguiluchos buscarán levantar su 18ª corona en un duelo entre dos de los equipos más históricos del país.

ver también Edgar Medrano tiene la ilusión de hacer historia con FAS en la final contra Águila en El Salvador

¿Cuándo juegan Águila vs. FAS por la final de la Primera División de El Salvador?

La Gran Final del Torneo Clausura 2026 se disputará este sábado 23 de mayo en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, en San Salvador, que ya tiene entradas agotadas. El encuentro se jugará a partido único y definirá al campeón de la temporada.

Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026

Sábado 23 de mayo de 2026 Estadio: Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, San Salvador

Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, San Salvador Horarios:

-El Salvador: 6:00 pm

-Estados Unidos (ET): 8:00 pm

-Estados Unidos (PT): 5:00 pm

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¿Dónde ver Águila vs. FAS en El Salvador?

Los aficionados podrán seguir la final a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming.

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Canal 4, Tigo Sports El Salvador, Tigo Sports App y Fox Sports.

¿Dónde ver Águila vs. FAS en Estados Unidos?

TCS Go! Internacional y Fox Sports.

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Cómo llega Águila a la Gran Final

Águila protagonizó una de las campañas más llamativas de la fase final. Tras eliminar a Alianza con autoridad, superó una dramática semifinal frente a Luis Ángel Firpo, donde necesitó de la definición por penales para conseguir su boleto a la gran final.

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Cómo llega FAS a la definición

FAS, por su parte, fue uno de los equipos más sólidos del campeonato. El conjunto santaneco dejó en el camino a Cacahuatique y posteriormente derrotó a Municipal Limeño para instalarse en una nueva definición por el título.

Posibles alineaciones de Águila vs. FAS

Águila: Benji Villalobos, Walter Pineda, Ronald Rodríguez, Julio Sibrian, Tereso Benítez, Marcelo Díaz, Tomás Granitto, Joel Turcios, Ricardo Villatoro, Dixon Rivas, Federico Andrada.

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FAS: Kevin Carabantes, Juan Vega, Rudy Claven, Jorge Cruz, Miguel Murillo, Jonathan Nolasco, José Portillo, Rafa Tejada, Edgar Medrano, Yan Marcial y Nelson Bonilla.