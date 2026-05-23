Alajuelense empieza a moverse por Luis Díaz, Daniel Chacón ya tiene otro club en Costa Rica y se complica el fichaje de Andrey Soto.

El mercado empieza a calentarse en Liga Deportiva Alajuelense. Con movimientos cruzados que pueden cambiar el mapa del fútbol nacional en cuestión de días. En medio de negociaciones, intereses y posibles salidas, uno de los gigantes de Costa Rica va por todo.

Alajuelense va por un ex Saprissa

Uno de los focos principales está en el interés manudo por Luis Díaz, un jugador con pasado reciente en Saprissa y experiencia internacional. Según reveló Kevin Jiménez, ya existen conversaciones en curso para intentar cerrar su fichaje.

La posibilidad no es menor, no solo por su perfil ofensivo, sino por lo que representa traer a un ex morado en este contexto. El extremo de 27 años viene de tener un buen semestre en Sporting FC.

Daniel Chacón no entra en los planes

Mientras algunos nombres suenan como refuerzos, otros empiezan a quedar fuera del proyecto. Es el caso de Daniel Chacón, quien regresará al club tras su paso por Municipal Liberia, pero no seguiría en el plantel. De acuerdo con la información de Jiménez, el mediocampista está cerca de convertirse en jugador de AD San Carlos, en una operación que lo alejaría nuevamente de Alajuelense.

Daniel Chacón no volverá a jugar en Alajuelense.

Andrey Soto, una negociación abierta

Otro frente activo tiene como protagonista a Andrey Soto. El jugador estuvo en el centro de una negociación entre Municipal Pérez Zeledón y Saprissa, que avanzó considerablemente en las últimas horas. Sin embargo, el acuerdo aún no está cerrado y Alajuelense sigue atento, manteniendo su interés en caso de que la operación se caiga.

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El mercado todavía no termina de definirse, pero los movimientos ya marcan una tendencia clara: ambos clubes están dispuestos a pelear cada fichaje y a moverse rápido para no quedarse atrás.

En este escenario, cada negociación tiene doble lectura. Y lo que hoy es un interés, mañana puede convertirse en un golpe directo al rival. Veremos si la Liga logra ganarle la pulseada a los morados.