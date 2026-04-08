Albeth Elis hace crecer sus negocios y sorprende con el club de Honduras que quiere comprar: “Principal accionista”

Alberth Elis sigue sin resolver su futuro como futbolista; sin embargo, sus inversiones no de detienen y estaría cerca de convertirse en el nuevo propietario de un club de la primera división de Honduras.

Se trata del Génesis PN, club al que ha observado desde las graderías en al menos dos ocasiones; la más reciente en el triunfo ante Platense en Puerto Cortés.

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Anteriormente, también estuvo en el estadio Roberto Suazo Córdova en La Paz para ver de cerca el juego ante Motagua que culminó con goleada a favor del Ciclón Azul.

La noticia fue adelantada por el periodista Manfredo Reyes, quien a través de su cuenta de X anunció que Alberth Elis se estaría convirtiendo en el “principal accionista” del Génesis.

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“Se nos informa de manera extraoficial que ‘La Pantera’ Alberth Elis se podría convertir quizá en el principal accionista de Génesis Policía”, escribió el comunicador ceibeño.

La noticia sacude al fútbol de Honduras y confirma que Elis sigue con la mentalidad de expandir sus negocios en el país, ya que también cuenta con el club Panteras FC en la segunda división.

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