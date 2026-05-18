Motagua vs. Génesis EN VIVO: minuto a minuto del cierre de Grupo B que define al primer finalista

El fútbol hondureño se detiene este lunes para vivir una auténtica batalla de vida o muerte. Motagua y Génesis se enfrentan en el cierre del Grupo B de las triangulares del Torneo Clausura, con un solo gran objetivo en la mira: sellar el boleto directo a la gran final de la Liga Nacional. La moneda está en el aire y no hay margen de error
El Ciclón Azul llega a este compromiso con el ánimo por las nubes y dependiendo de sí mismo. El pasado martes 12 de mayo, las águilas dieron un golpe de autoridad al vencer como visitantes 2-0 al Olancho FC.
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Ese triunfazo dejó al Motagua con 4 puntos en la tabla. La ecuación para los azules hoy es muy sencilla: ganar o ganar. Si logran hacer respetar su localía y quedarse con los tres puntos, clasificarán directamente a la fiesta grande.
Por su parte, el Génesis, dirigido por Fernando Mira, sigue demostrando por qué es el equipo revelación del torneo. Los de La Paz vienen de un partido durísimo y lleno de sufrimiento el pasado viernes 15 de mayo, donde rescataron un empate 1-1 ante Olancho FC gracias a un gol salvador de Denilson “Camavinga” Núñez.
Ese valioso punto los mantiene como líderes solitarios del grupo con 5 unidades. Esto les da una ligera ventaja estratégica: a Génesis le basta con un empate esta noche para hacer historia y meterse en la gran final.
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¿A qué hora y por dónde ver el Motagua vs Génesis?
El juego se disputará este lunes 18 de mayo en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa y dará inicio a las 6:00 p.m. (hora de Honduras).
El encuentro será transmitido a través del canal, web y app de Deportes TVC y puedes seguir el minuto a minuto a través de Fútbol Centroamérica.