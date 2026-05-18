Motagua vs. Génesis EN VIVO: minuto a minuto del cierre de Grupo B que define al primer finalista

Motagua debe ganar para estar en la final del Clausura 2026. Enfrete tiene a un Génesis que quiere dar el batacazo.

Si el Ciclón Azul logra quedarse con los tres puntos en casa, superará a su rival en la tabla de posiciones en el último suspiro. Los dirigidos por el español Javier López cumplirían con su obligación, desatarían la fiesta en la capital y se meterían directo a la lucha por el título.

El empate es el mejor amigo del equipo de Comayagua. Como llegan con ventaja en la tabla, un bache o una igualdad en el marcador les basta y les sobra para dar el gran batacazo del torneo, eliminar a un grande en su propio feudo y sellar un boleto histórico a la gran final. Para Motagua, el empate significaría un fracaso rotundo.

Si los caninos sorprenden y se llevan la victoria del Chelato Uclés, coronarían una campaña de ensueño. Para Motagua, una derrota significaría la eliminación inmediata ante su gente y una despedida muy amarga del torneo.

EN DIRECTO| Motagua enfrenta al Génesis en un partido que debe ganar para llegar a la final del Clausura 2026.

El fútbol hondureño se detiene este lunes para vivir una auténtica batalla de vida o muerte. Motagua y Génesis se enfrentan en el cierre del Grupo B de las triangulares del Torneo Clausura, con un solo gran objetivo en la mira: sellar el boleto directo a la gran final de la Liga Nacional. La moneda está en el aire y no hay margen de error

El Ciclón Azul llega a este compromiso con el ánimo por las nubes y dependiendo de sí mismo. El pasado martes 12 de mayo, las águilas dieron un golpe de autoridad al vencer como visitantes 2-0 al Olancho FC.

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Ese triunfazo dejó al Motagua con 4 puntos en la tabla. La ecuación para los azules hoy es muy sencilla: ganar o ganar. Si logran hacer respetar su localía y quedarse con los tres puntos, clasificarán directamente a la fiesta grande.

Por su parte, el Génesis, dirigido por Fernando Mira, sigue demostrando por qué es el equipo revelación del torneo. Los de La Paz vienen de un partido durísimo y lleno de sufrimiento el pasado viernes 15 de mayo, donde rescataron un empate 1-1 ante Olancho FC gracias a un gol salvador de Denilson “Camavinga” Núñez.

Ese valioso punto los mantiene como líderes solitarios del grupo con 5 unidades. Esto les da una ligera ventaja estratégica: a Génesis le basta con un empate esta noche para hacer historia y meterse en la gran final.

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¿A qué hora y por dónde ver el Motagua vs Génesis?

El juego se disputará este lunes 18 de mayo en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa y dará inicio a las 6:00 p.m. (hora de Honduras).

El encuentro será transmitido a través del canal, web y app de Deportes TVC y puedes seguir el minuto a minuto a través de Fútbol Centroamérica.