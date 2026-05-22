Confirman llegada de futbolista hondureño al Inter de Bogotá, pero ponen condición tras la salida de Dereck Moncada

El buen paso de Dereck Moncada por el Internacional de Bogotá dio la oportunidad a que desde Colombia pongan los ojos en los jugadores hondureños y así ganar visibilidad en el fútbol del mundo de cara al futuro.
Mario Moncada, abuelo de Dereck, confirmó a Fútbol Centroamérica que en las próximas semanas un futbolista hondureño viajará Bogotá para sumarse a la pretemporadaa del equipo que dirige Ricardo Valiño.
Sin embargo, a diferencia de Dereck Moncada, el futbolista llegará para someterse a una prueba de 15 días con el objetivo de convencer al cuerpo técnico, condición que fue puesta por el equipo sudamericano.
“En Inter de Bogotá me hice muy amigo del cuerpo técnico. Al Inter de Bogotá va a venir un jugador hondureño a hacer una prueba, les pedí que le den una oportunidad para verlo y es un cupo de extranjero que lo ocupan para un delantero. Pero de Honduras vendrá uno que no es delantero, pero ojalá que convenza al DT”, confirmó Moncada.
El DT de Inter de Bogotá Ricardo Valiño junto al abuelo de Dereck Moncada, Mario Moncada. Foto: Redes sociales.
El exárbitro indicó que el hondureño deberá presentarse el 1 de junio a la pretemporada del equipo y no descartó la posibilidad de recomendar a algún otro que vaya apareciendo.
“El jugador vendrá 15 días, se presentará el 1 de junio y el entrenador tomará la decisión. Ojalá que se quede el que viene y si aparece otro por ahí, lo vamos a recomendar“, amplió.
¿De quién se trata?
Si bien, Moncada no confirmó el nombre del jugador, los reportes desde Honduras revelan que el talento elegido por el Inter de Bogotá es el extremo de Real España, Mike Arana.
Arana de 17 años debutó con la Selección Mayor de Honduras en el amistoso que disputó ante Perú en España y que terminó en empate 2-2.