Motagua vs Génesis: a qué hora y por dónde ver el decisivo partido del Grupo B de las Triangulares en Honduras

Motagua llega a este partido con la obligación de sacar el triunfo ante un aguerrido caninos que buscarán el batacazo.

Se viene un auténtico partidazo de vida o muerte en la Liga Nacional de Honduras. Este lunes se define el Grupo B de las triangulares del Torneo Clausura, donde Motagua y Génesis se juegan el todo por el todo para sellar su boleto a la gran final del fútbol hondureño.

¿Cómo llegan los equipos?

El Ciclón Azul llega con la motivación a tope tras haber conseguido un triunfo vital en su última presentación. El pasado martes 12 de mayo, las águilas derrotaron con autoridad 2-0 al Olancho FC en condición de visitante.

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Este resultado los dejó con 4 puntos en la tabla y con la oportunidad de avanzar si logran ganar en casa.

El equipo revelación, dirigido por Fernando Mira, viene de un intenso y sufrido encuentro disputado el pasado viernes 15 de mayo. Génesis empató 1-1 ante Olancho FC en La Paz gracias a un gol de Denilson “Camavinga” Núñez tras un autogol inicial.

Con este empate, Génesis se mantiene como líder solitario del grupo con 5 puntos, por lo que un empate este lunes les bastará para hacer historia y clasificar a la final.

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¿A qué hora y por dónde ver el Motagua vs Génesis?

El juego se disputará este lunes 18 de mayo en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa y dará inicio a las 6:00 p.m. (hora de Honduras).

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El encuentro será transmitido a través del canal, web y app de Deportes TVC y puedes seguir el minuto a minuto a través de Fútbol Centroamérica.

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