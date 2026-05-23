Un diseño innovador: Panamá presenta su nuevo bus antes de disputar el Mundial 2026

La Selección de Panamá continúa alimentando la ilusión de todo un país de cara a la Copa del Mundo 2026, y esta vez lo hizo con una presentación que no pasó desapercibida entre los aficionados. A través de un video compartido en redes sociales, se mostró el impresionante diseño del vehículo oficial que acompañará a la Marea Roja.

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El diseño destaca por su predominante color rojo intenso, inspirado en la pasión de la afición panameña y en los colores tradicionales de la selección nacional. Además, incorpora elementos visuales que representan la identidad del país y el sentimiento que rodea a la escuadra dirigida por Thomas Christiansen. Entre los detalles más llamativos aparecen referencias a la Marea Roja, el escudo nacional y la frase “Unidos hasta el Final”

La propuesta gráfica fue creada por Grupo Luque, que logró imponerse entre cientos de propuestas presentadas en un concurso nacional. El resultado es una imagen moderna y cargada de simbolismo, que busca representar la energía, la unidad y la esperanza de Panamá que volverá a competir en el máximo escenario del fútbol mundial por segunda vez en su historia.

Un diseño que acompañará a Panamá en sus tres partidos de la fase de grupos

La presentación del vehículo llega cuando la expectativa por el Mundial crece día tras día. Panamá quedó ubicada en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, enfrentando uno de los retos más exigentes de la competición. El debut mundialista será el 17 de junio de 2026 ante Ghana en Toronto, posteriormente se medirá a Croacia y cerrará la fase de grupos frente a Inglaterra, en una serie de encuentros que pondrán a prueba el crecimiento futbolístico de la selección canalera.

Más allá de su función logística, el diseño se ha convertido en un símbolo de identidad nacional. Los colores, figuras y mensajes reflejan el entusiasmo que ha acompañado a Panamá desde que aseguró su clasificación al torneo. Cada detalle busca transmitir el orgullo de representar al país en una competencia donde millones de personas estarán pendientes de cada presentación de la escuadra centroamericana.

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Con el Mundial cada vez más cerca, la imagen del vehículo ya forma parte de la fiesta que rodea a la selección, hay que recordar que para la justa mundialista el autobus que trasladará al equipo será hecho por FIFA como se acostumbra en cada edición.

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