Todo Alajuelense en vilo por la decisión sobre el futuro del Machillo Ramírez lejos del club: “Se puede ir”

El panorama actual de Liga Deportiva Alajuelense ha mostrado señales de mejoría gracias a sus más recientes victorias en el campeonato nacional, aunque el equipo todavía no logra meterse en puestos de clasificación.

Aun así, la gestión de Óscar “Machillo” Ramírez sigue bajo presión, ya que los resultados acumulados no han sido los esperados y eso podría terminar influyendo directamente en su permanencia en el banquillo rojinegro.

Sin embargo, vale recordar que el propio Machillo Ramírez ha señalado en varias ocasiones que, una vez finalice este torneo, se tomará el tiempo para analizar qué pasará con su futuro.

En esa decisión no solo pesarán el rendimiento del equipo y los resultados obtenidos, sino también aspectos personales importantes, como su salud y su entorno familiar.

La situación del Machillo Ramírez en Alajuelense

Desde la mesa de Columbia Deportiva, Andrey Campos puso sobre la mesa que el futuro de Óscar Ramírez en Liga Deportiva Alajuelense no necesariamente pasa por una continuidad obligada, ya que, a su criterio, el técnico ya cumplió con creces su ciclo al frente del club,

“Al final es una decisión muy de él y no vería extraño que no continúe como DT de la Liga Deportiva Alajuelense. Si nos ponemos en el macro, llegó y ganó todo lo que compitió, se puede ir tranquilamente. Ya cumplió con la cuota. El técnico que más títulos tiene con la Liga”, comentó Andrey Campos en la mesa de Columbia Deportiva.

En medio de ese panorama, la decisión final sobre el futuro de Óscar “Machillo” Ramírez mantiene en expectativa a todo el entorno rojinegro, no solo por su peso histórico en la institución, sino también porque su continuidad dependerá de una valoración que va más allá de los resultados.

