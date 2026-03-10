Michaell Chirinos sacude a Francis Hernández con la frase que nadie esperaba en la Selección de Honduras: “No sé si lo tiene”

Para Michaell Chirinos regresar a la Selección de Honduras tendrá que esperar un tiempo, según explicó el propio futbolista en conferencia de prensa de Olimpia previo al juego ante Platense.

El atacante consideró que no atraviesa por su mejor momento físico por lo que no podría aportarle lo suficiente a La H que dirige José Francisco Molina.

“No es un momento ideal para ir, no estoy físicamente muy bien para poder aportarle a la Selección. También tengo que aportarle más al equipo, tengo que ponerme bien en esta segunda etapa que toca”, dijo Chirinos.

Agregó que: “A mí me gustaría estar en la selección, pero actualmente no es lo ideal ir porque no me siento bien”.

El mensaje a Francis Hernández

Por otro lado, Michaell Chirinos también dejó un inesperado mensaje al director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) Francis Hernández, de quien aseguró no haber recibido ninguna llamada.

Al mismo tiempo, dijo sentirse contento del regreso de Edrick Menjívar al combinado nacional, ya que conoce su capacidad para aportarle a Honduras.

“A mí no me ha llamado. No sé si tiene mi número, o tal vez tiene el número que acabo de perder, pero la verdad que me alegra que Edrick haya regresado, hay buenos arqueros compitiendo, lo conozco bien y sé de la capacidad que tiene y sé lo que le puede aportar a la selección”, confesó.

Los que han dicho que “no”

Además de Michaell Chirinos, Andy Nájar y Alexander López también han dicho que no a la Selección de Honduras de momento. Aunque esas decisiones podrían cambiar con la gestión de Francis.