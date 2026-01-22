Erick Puerto pone fin a novela del mercado: ya eligió equipo tras recibir ofertas de Europa, Sudamérica y México

El futuro de Erick Puerto está definido. El delantero hondureño continuará con el Platense de cara al torneo Clausura de la Liga Nacional, así lo informó Christian Andrés, presidente del club de Puerto Cortés.

Durante los últimos días, los reportes indicaban que Puerto se convertiría en nuevo legionario. Clubes de Guatemala, Estados Unidos y hasta de Emiratos Árabes sonaron como su nuevo destino.

“En ningún momento no es que no se quiera vender a Erick Puerto, toda decisión que tomamos, el primero que lo sabes es Erick. Al final no soy yo quien se va y no hablaré por él. Lo pusieron en tres clubes en 48 horas”, comenzó diciendo Andrés en OKTV Centroamérica.

Ucrania, Francia y hasta México

“Hubo interés de México, el primer país que mostró interés fue Ucrania, luego Brasil, Portugal. Tuve pláticas con representantes ticos, pero no para el fútbol de Costa Rica. En Francia y Uruguay también hablamos con algunos clubes”, añadió.

Según el mandamás del equipo escualo, también hubo otros clubes, pero por confidencialidad no daría nombres. Eso sí, eran de primera división y segunda.

Andrés indicó que “nosotros no tenemos nada contra el fútbol o clubes grandes, pero no necesitamos un intermediario para sacar jugadores. En Platense hay jugadores de calidad”.

La MLS Next-Pro también lo quería

El presidente de Platense también admitió que hubo clubes de la MLS Next-Pro interesados, pero consideraron que no era de beneficio para Erick Puerto.

“¿Qué jugadores han llegado allí y han pasado al primer equipo? Hice consultar y me decían más bien que los futbolistas que llegan allí, bajan su nivel”, expresó.

Las declaraciones de Andrés se dan luego que el futbolista Erick Puerto admitiera que de pequeño fue aficionado de Olimpia y que admiraba a Wilmer Velásquez.