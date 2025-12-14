Fue campeón con Saprissa y Cartaginés, pero afirma que Andrés Carevic dará el golpe en La Cueva: “Sacar la tarea”

El Deportivo Saprissa y Cartaginés se volverán a enfrentar en un duelo decisivo por el partido de vuelta de la semifinal del Torneo de Apertura 2025. Recordemos que en la ida fue favorable para los morados (1-2) como visitantes.

Pero en medio de la intensidad que rodea esta serie, la atención también se centra en un futbolista que conoce de primera mano la exigencia de estos enfrentamientos, pues tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de ambos clubes.

¿Quién es el jugador que fue campeón con Saprissa y Cartaginés que afirma que Andrés Carevic dará el golpe en La Cueva?

Se trata de Erick Cabalceta quien evocó la intensidad que siempre marcaron los enfrentamientos entre Cartaginés y Saprissa, recordando que eran partidos muy disputados, especialmente en el estadio Fello Meza, donde la presión de la afición jugaba un papel determinante.

“Recuerdo lo que pasaba en el estadio de Cartago, los juegos eran muy cerrados, la afición es un tema fundamental, porque siempre están empujando y como todo, habían resultados positivos y negativos, pero se jugaban a muerte“, comentó para La Teja.

Erick Cabalceta con Club el Deportivo Águila

Cabalceta señaló que esos duelos se vivían al límite, con resultados de todo tipo, pero siempre con una entrega total. Además, destacó que el Cartaginés actual muestra una propuesta distinta, con un fútbol más elaborado, y aunque llega en desventaja en el marcador, considera que tiene argumentos suficientes para resolver la serie.

“Ahora, viendo lo que está haciendo Cartago me parece que viene jugando diferente, me parece que será un juego bonito, Cartaginés viene con el marcador en contra, pero creo que pueden sacar la tarea en el juego de vuelta”, afirmó Erick Cabalceta.

Campeón con Saprissa y Cartaginés

En su palmarés, Erick Cabalceta presume dos conquistas importantes a nivel nacional: el Torneo de Copa de Costa Rica 2014, logrado con Cartaginés, y el título de Primera División 2015 defendiendo los colores del Deportivo Saprissa, campeonatos que marcan los principales éxitos de su carrera en el fútbol costarricense.