Alexis Gamboa necesitó solo 8 palabras para espantar los fantasmas de Alajuelense en finales mientras espera por Saprissa o Cartaginés

La Liga Deportiva Alajuelense terminó dejar en el camino a Liberia en el estadio Morera Soto tras una contundente victoria (3-0) con anotaciones de Celso Borges, Ronaldo Cisneros y Diego Campos, para colocar el global con un (4-1) y conseguir un boleto en la final del Torneo Apertura 2025.

Ahora, la ansiada estrella 31 está cada vez más cerca, aunque aún queda por definirse el último obstáculo en el camino. Todo dependerá del ganador de la otra semifinal entre Saprissa y Cartaginés, serie que se resolverá este domingo en Tibás. Y sobre este escenario, Alexis Gamboa rompió el silencio tras superar a Liberia enfocado únicamente en lo que viene para espantar los fantasmas que rodean a La Liga.

ver también Entre Bayron Mora y Washington Ortega: Machillo Ramírez revela cómo elegirá al portero de Alajuelense para la final del Apertura 2025

¿Qué dijo Alexis Gamboa sobre los fantasmas de Alajuelense en finales en Costa Rica?

Las ocho palabras de Alexis Gamboa —“El pasado no lo podemos traer al camerino”— se convirtieron en una declaración clara de la mentalidad que reina en Alajuelense rumbo a la final. El defensor dejó en evidencia que el grupo está enfocado en el presente y decidido a cortar cualquier peso emocional de finales anteriores.

“Como lo vengo diciendo, nosotros venimos paso a paso, partido a partido y creo que el pasado no lo podemos traer al camerino. Sabemos que hemos venido haciendo las cosas muy bien. Hemos logrado cosas importantes y ahora toca enfocarnos en el partido que viene y poder sacar los resultados de la mejor manera”, aseveró Alexis Gamboa en zona mixta.

Tweet placeholder

“Sabemos también que todos los partidos son diferentes y difíciles en estas instancias nada está regalado y al final esperemos poder darle esa alegría de la 31 no solamente a la afición, sino también al Machillo Ramírez“, comentó Gamboa.

Publicidad

Publicidad

Alexis Gamboa – Alajuelense

“Todos los entrenadores que hemos tenido nos han dado confianza, el profe (Machillo Ramírez) es un hombre de la casa, sabe como jugar estas instancias y con esa experiencia nos transmite esa tranquilidad en momentos decisivos“, finalizó Alexis Gamboa.

Publicidad

Las malas rachas están para cortarse

En Costa Rica existe la percepción de que cada vez que llega diciembre reaparecen los llamados “fantasmas” de Alajuelense en las finales, una narrativa que se ha ido construyendo con el paso de los años.

Publicidad

No es casualidad: aunque el club presume 30 títulos nacionales, también ha acumulado 31 subcampeonatos, una cifra que suele pesar en el ambiente y alimentar el debate cada cierre de temporada.