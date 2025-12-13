Es tendencia:
Víctor Ávila firmaría por grande de Centroamérica que siempre lo quiso sacar del CAI: “Agente libre”

Equipo de Centroamérica se ha comenzado a mover para firmar a un agente libre que deseó en el pasado. El panameño se movería de Panamá.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Víctor Ávila tendría nuevo equipo para el 2026 tras dejar el Independiente de Panamá.
Se ha activado todo de nuevo. El panameño Víctor Manuel Ávila ha vuelto al radar de un equipo que lo buscó en el pasado, pero que no lo pudo tener.

Se trata del Motagua, el Azul Profundo regresa por el extremo de cara al Clausura 2026 donde buscarán olvidar el presente año que no ha sido el más bueno en cuanto a logros.

Desde Honduras ya hablan que existen negociaciones avanzadas para que Ávila llegue al Nido y lo haría como agente libre, ya que no tiene más contrato con el Independiente de Panamá.

“Ambas partes están terminando de definir detalles para que sea refuerzo del ‘Ciclón’ a partir de 2026″, informa el periodista Álvaro de la Rocha.

Otro panameño a Motagua

Ávila se sumaría a Jorge Serranoen Motagua, el también extremo se ha ganado el cariño de la afición y buscará recibir de la mejor forma a su compatriota.

Lo que gana Motagua con esta incorporació es un buen jugador, con buen trato de balón y que ya sabe lo que es competir ante los rivales.

Por ahora Motagua solo tiene confirmado el fichaje de Pablo Cacho que llega procedente del Victoria. Antony García es otro que regresa tras su paso por el Colorado Rapids 2.

