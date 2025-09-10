Es tendencia:
Con Keylor Navas involucrado: Edrick Menjivar estalla contra el Fantasma Figueroa y dice lo que nadie se atreve a decir

El arquero de Honduras no se contuvo y atizó contra el DT de Nicaragua.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Edrick Menjivar atizó contra el DT de Nicaragua.

Edrick Menjivar se ha consolidado, para bien o para mal, como el arquero titular de la Selección de Honduras.

El futbolista de Olimpia logró mantener su arco invicto ante Haití y Nicaragua y, tras conseguir el triunfo ante los ´Nicas´ habló en zona mixta y disparó contra el Fantasma Figueroa.

¿Qué dijo Edrick Menjivar contra el Fanstasma Figueroa?

El guardameta de la H comenzó valorando el triunfo de la Bicolor ante la Azul y Blanco que lo posiciona como primer lugar de su grupo.

Es muy importante salir con los tres puntos, gracias a Dios por el empate de Costa Rica que nos permite ser primeros, pero sabemos que no hemos logrado nada todavía.”

El guardián del arco hondureño también anticipó la doble fecha de local ante Costa Rica y Haití y también tiró un dardo a la afición en Tegucigalpa.

“Sabemos que los dos partidos son importantes para nuestras aspiraciones, vamos partido a partido. Primero es el partido contra Costa Rica, ojalá el estadio esté lleno de gente que confía en la selección, que confía en nosotros para hacer sentir esa presión también”.

Menjivar fue consultado por las declaraciones del DT de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa y fue ahí dónde el ´1´ no se contuvo.

“Es un entrenador que habla mucho, no salió hablando de Keylor (Navas) también, creo que no tiene mucha cordura. En el primer tiempo ellos hicieron cualquier cantidad de tiempo y no lo vi hablando. A esa gente hay que dejarla que hablen, nosotros nos llevamos los tres puntos que es lo importante”.

Menjivar revela lo que Honduras mejoró para tener el arco invicto

Honduras ha demostrado crecimiento en la zona defensiva tras sufrir una escandalosa goleada de 6-0 ante Canadá y Menjivar habló lo que cambió el equipo.

“El grupo (tras la goleada en Canadá) nos reunimos y hablamos, creo que mejoramos muchas cosas, mucho orden. Sabemos que los once debemos defender y los once tenemos que atacar.”

Finalmente el portero valoró lo que está siendo la Eliminatoria de Concacaf tras los primeros dos partidos del grupo y anticipó que Haití es un rival a tener muy en cuenta.

“Es muy duro, toda la eliminatoria va a ser así. Cuando empatamos contra Haití nos mataron pero creo que tiene jugadores en ligas importantes, va a ser una selección muy jodida tanto de visita como de local”.

