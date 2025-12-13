Es tendencia:
Honduras

Así está la tabla de posiciones de los Grupos A y B de la Triangular en la Liga Nacional de Honduras 2025

Se juega la jornada 2 de la Triangular de la Liga Nacional de Honduras 2025 y así marcha la tabla de posiciones.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Continúa la Triangular de la Liga Nacional de Honduras 2025.
Ya con los triunfos de Olimpia y Marathón, dos de los grandes favoritos para llevarse el título de la Liga Nacional de Honduras, continúa la Triangular con su fecha 2.

Ya se sumaron los primeros tres puntos en los grupos y ahora le toca primero el turno a Motagua vs. Real España y Platense vs. Olancho FC.

Olimpia y Marathón descansan y pueden perder los liderats de sus grupos. Por ahora solo son tres puntos que los separan, pero una victoria abultada los puede hacer caer al tercer lugar.

Grupo A: tabla de posiciones y los partidos que restan

Así está la tabla de posiciones del Grupo A: Olimpia es líder

  • Motagua vs Real España, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, sábado 13 de diciembre a las 7:00 pm
  • Olimpia vs Motagua, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, miércoles 17 de diciembre a las 7:30 pm
  • Motagua vs Olimpia, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, sábado 20 de diciembre a las 7:00 pm
  • Real España vs Motagua, Estadio Morazán de San Pedro Sula, miércoles 24 de diciembre a las 7:00 pm
  • Olimpia vs Real España, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, sábado 27 de diciembre a las 7:00 pm
Grupo B: tabla de posiciones y los partidos que restan

Así está la tabla de posiciones del Grupo B: Motagua es líder.

  • Platense vs Olancho FC, Estadio Excelsior de Puerto Cortés, domingo 14 de diciembre a las 3:00 pm
  • Marathón vs Platense, Estadio Morazán de San Pedro Sula, jueves 18 de diciembre a las 7:30 pm
  • Platense vs Marathón, Estadio Excelsior de Puerto Cortés, domingo 21 de diciembre a las 3:00 pm
  • Olancho vs Platense, Estadio Morazán de San Pedro Sula, jueves 25 de diciembre a las 7:00 pm
  • Marathón vs Olancho FC, Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, domingo 21 de diciembre a las 3:00 pm

