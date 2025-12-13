Así está la tabla de posiciones de los Grupos A y B de la Triangular en la Liga Nacional de Honduras 2025

Ya con los triunfos de Olimpia y Marathón, dos de los grandes favoritos para llevarse el título de la Liga Nacional de Honduras, continúa la Triangular con su fecha 2.

Ya se sumaron los primeros tres puntos en los grupos y ahora le toca primero el turno a Motagua vs. Real España y Platense vs. Olancho FC.

Olimpia y Marathón descansan y pueden perder los liderats de sus grupos. Por ahora solo son tres puntos que los separan, pero una victoria abultada los puede hacer caer al tercer lugar.

Grupo A: tabla de posiciones y los partidos que restan

Así está la tabla de posiciones del Grupo A: Olimpia es líder

Motagua vs Real España, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, sábado 13 de diciembre a las 7:00 pm

Olimpia vs Motagua, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, miércoles 17 de diciembre a las 7:30 pm

Motagua vs Olimpia, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, sábado 20 de diciembre a las 7:00 pm

Real España vs Motagua, Estadio Morazán de San Pedro Sula, miércoles 24 de diciembre a las 7:00 pm

Olimpia vs Real España, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, sábado 27 de diciembre a las 7:00 pm

Grupo B: tabla de posiciones y los partidos que restan

Así está la tabla de posiciones del Grupo B: Motagua es líder.

