FIFA confirma en breve la noticia que Honduras estaba esperando y alegra a Reinaldo Rueda por lo sucedido con Costa Rica

La selección de Honduras consiguió un empate y una victoria en la fecha de septiembre y ahora conoce la decisión de FIFA.

Por Alvaro De La Rocha

Por Alvaro De La Rocha

Honduras conoce cómo va a llegar a la fecha FIFA de octubre.
Cuatro puntos fue lo que sumó la selección de Honduras en la actual fecha FIFA de septiembre, esto luego de un empate y una victoria.

La igualada fue 0-0 contra Haití de visitante y el triunfo lo consiguió ante Nicaragua 2-0 con goles de Romell Quioto y Alexy Vega.

Esos cuatro puntos hicieron que FIFA tomara una decisión con la escuadra catracha en el ranking de selecciones.

¿Qué decisión tomó FIFA con la Honduras de Reinaldo Rueda?

Resulta que la Bicolor no va a subir ni bajar en el ranking. Se va a mantener en lugar 66 de la clasificación. Así lo cuenta Cambio de Juego que siempre adelanta este tipo de informaciones.

La próxima actualización será el 17 de septiembre y Honduras alcanzó los 1,384 puntos, 4.15 más que lo que tenía antes de llegar a este me.

Poco le falta a Honduras para escalar de puesto, ya que está a a un punto de Burkina Faso 6 y a tres de Albania que están por encima de la Bicolor.

Según este mismo ranking, Costa Rica, próximo rival de Honduras en octubre, ha bajado 7 puestos y ahora se ubica en el lugar 47.

Los dos empates de los ticos, 1-1, frente a Nicaragua y 3-3, ante Haití lo hicieron bajar demasiado en la clasificación.

