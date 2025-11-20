Honduras, cerca del Mundial 2026: la gran noticia que llega desde Panamá tras el fracaso de la Bicolor

Panamá ha demostrado una vez más por qué es la mejor selección de Centroamérica al ser la única que clasificó de la región al Mundial 2026. La fiesta en tierras canaleras es total, a pesar de que ya pasaron dos días después de haber conseguido el boleto.

Los otros países los pueden brindarle su apoyo, aunque hay uno que la propia Panamá puede acercar a la Copa del Mundo y es Honduras.

¿Por qué Honduras se acerca al Mundial 2026 gracias a Panamá?

Pues todo indica que por dos jugadores que juegan en territorio catracho, la Bicolor estará en la Copa del Mundo. Se trata de César Samudio e Iván Anderson, ambos canaleros consiguieron la clasificación.

El Marathón de la Liga Nacional catracha se siente orgulloso de sus futbolistas, ya que pasaron con éxito lo que Honduras no pudo.

De mantenerse en una futura convocatoria oficial al Mundial 2026 del danés Thomas Christiansen, Marathón recibiría una buena cantidad de dinero de FIFA por sus jugadores.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Cada jugador convocado a la Copa del Mundo, su club recibe 180 mil dólares, esto quiere decir que la suma aumentaría a 360 mil dólares (9,475,740 lempiras). Por avanzar de fase de grupos, la ganancia aumenta.

Estos miles de dólares le vendrían bien a Marathón que que celebra sus 100 años de existencia el próximo 25 de noviembre.

Publicidad

Otro que puede ser beneficiado por Panamá es Motagua, el conjunto azul tiene a Jorge “Puchulín” Serrano, que no es habitual en las convocatorias de Christianse, pero de meterse en la lista definitiva al Mundial, el Ciclón puede recibir 180 mil dólares.

Publicidad

Con esto Honduras estaría aportando tres jugadores a la selección de Panamá que va a disputar su segunda Copa del Mundo de la historia.