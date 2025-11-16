Carlo Costly impacta a toda Honduras y revela la razón por la que Reinaldo Rueda humilla a José Mario Pinto

Uno de los errores que toda Honduras le señaló a Reinaldo Rueda en la derrota ante Nicaragua fue que borrara a José Mario Pinto, habilidoso jugador del Olimpia.

El país completo se indignó con el colombiano por no ponerlo ni en las opciones del banquillo, si no que fue directo a las graderías, algo que hasta en conferencia de prensa le preguntaron al DT y le molestó.

“Nos duele a todos, porque una derrota que nos aleja de la meta, pero es una mediocridad pensar que el que se quedó afuera es la solución, pero estuvieron los que puse y somos los que trabajamos viendo quienes están y quienes no. No me vaya a salir que la solución era José Mario. El jugador no estaba con esa chispa que le conocemos, son seres humanos. Ahora toca apoyarlos y no destruir lo que hemos construido en 27 meses”, fue lo que dijo Rueda.

Ante esto, Carlo Costly, leyenda de las selección de Honduras. Habló del motivo por el que Rueda humilló a Pinto otra vez y asegura que fue por el nivel de la Liga Nacional de Honduras.

¿Qué dijo Carlo Costly de José Mario Pinto?

“La Liga de aquí es mumuja, no es lo mismo un nivel alto de la Selección donde te rifas el pellejo y todo que aquí, que es una Liga sencilla, donde haces y deshaces”.

Y señaló Carlo Costly: “Yo sé qué es un buen jugador Pinto, jugadorazo, tampoco tenías que tirarlo (a las graderías), tal vez el segundo tiempo darle la oportunidad, pero Rueda lo vio durante toda la semana”.

En lo que no se comparte con el “Cocherito” es que Machuca Ramírez y Dereck Moncada, que también juegan en la Liga Nacional de Honduras si recibieron oportunidad.

Todos sabes que José Mario no va a resolver los problemas de Honduras, pero la forma en cómo Reinaldo Rueda lo trata, deja a pensar muchas cosas sobre el colombiano como el jugador.

