Fue pupilo de Reinaldo Rueda, se hizo rico y compró un club por 10 millones de euros; ahora ficha a joya de la selección de Honduras

La historia pone a cada quien en su lugar, esta vez te traemos una que tiene mucha separación y tiene que ver directamente con Honduras.

Y es que Reinaldo Rueda ha pasado por varios clubes, selecciones hasta que decidió volver a la Bicolor para tratarlos de regresarlos a una Copa del Mundo luego de su primera etapa en 2010 donde los metió a Sudáfrica.

ver también El primer posteo de Vinicius Jr. tras el fichaje del hondureño Julián Martínez por su equipo en Portugal

El técnico colombiano busca el pase a 2026, pero uno de sus pupilos del pasado le ha dado una gran noticia fichando a uno de sus seleccionados en Honduras.

Publicidad

Publicidad

Y es que Rueda coincidió con el gran Vinicius Junior en sus inicios, se dio en Flamengo y hasta el propio brasileño ha asegurado que es un padre futbolístico para su persona.

Vinicius comenzó desde abajo como todos y en el Real Madridse ha hecho rico a tal nivel que se ha convertido en dueño del Alverca FC de Portugal, club que ascendió este 2025 a la primera división.

Publicidad

El brasileño pagó 10 millones de euros por el 80% de las acciones del Alverca, un logro que seguramente tiene feliz a Reinaldo Rueda.

Publicidad

“Siempre es especial encontrar personas que aportaron en mi vida. Principalmente en mi inicio de carrera, que tienes que desarrollarte lo más rápido posible y con la presión, siempre me ayudó, siempre habló conmigo, no solo hoy que nos enfrentamos. Siempre me manda mensajes de cariño para que yo siga teniendo buenos partidos”, dijo Vini en su momento sobre el colombiano.

Publicidad

Ficha a joya de Honduras para su equipo en Portugal

Hace unos días, Fútbol Centroamérica adelantó que Julián Martínez se iba de Olimpia para firmar por cuatro años con el Alverca FC.

Publicidad

Publicidad

El defensor de 21 años dio el gran salto a Europa gracias a la confianza de Reinaldo Rueda en la Copa Oro, donde se consolidó a la para de Denil Maldonado.

ver también Finalmente anunciado: Julián Martínez es presentado por el equipo de Vinicius Jr, FC Alverca de Portugal

Martínez firmó su contrato por 4 años con el equipo más grande del Ribatejo y el miércoles fue presentado.

Publicidad

Vinicius compró al Alverca donde jugará Julián Martínez por 10 millones de euros.

Publicidad

¿De cuánto es el salario de Vinicius en el Real Madrid?

Siguiendo los datos de Capology el contrato de Vinicius asciende hasta los 20,83 millones de euros brutos por temporada que serían aproximadamente unos 10 millones netos.

Publicidad

Si nos vamos ya a la fortuna del brasileño encontramos que ronda los 20 millones de euros brutos.

Además, Vinícius ha firmado contratos con marcas como Nike, EA Sports, Pepsi, Vivo y otras, que le reportan ingresos adicionales

Por lo que comprar al Alverca es un negocio más para el extremo que ya le ha dado dos Champions League al Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

ver también Toda Honduras consternada con la confesión que hizo Julián Martínez tras fichar por el equipo de Vinicius en Portugal

“Junto con mi familia, me encargué de elegir con mucho cuidado a quién dejarle este tesoro. Antes de este comprador, muchos otros lo intentaron. Después de que las negociaciones se hicieran públicas, muchos otros intentaron probar suerte, pero pasamos el testigo a personas que, estamos convencidos, lo harán tan bien o mejor que nosotros”, explica el ya exdueño del FC Alverca, Ricardo Vicintin.

“Me voy confiado de que la SAD quedará en buenas manos. Estoy convencido de que pronto estará en la 1ª Liga. Estos fueron los cimientos que dejé y en esto creo”, concluyó en su momento dejando una gran responsabilidad a Vinicius.

Publicidad

Ricardo Vicintin vendió el club a Vinicius Junior y espera que haga un buen trabajo.