El primer posteo de Vinicius Jr. tras el fichaje del hondureño Julián Martínez por su equipo en Portugal

A la espera del anuncio oficial, Julián Martínez ya es nuevo jugador del Alverca FC de Portugal, equipo del que Vinicius Junior es dueño.

El defensor hondureño de 21 años jugará para el club del crack del Real Madrid y este ha tenido su primer posteo tras confirmase la contratación.

ver también Subtrama al descubierto: las ofertas que Julián Martínez rechazó y su salario en FC Alverca de Portugal

¿Qué posteó Vinicius Junior en sus redes sociales?

Todavía no habla en concreto del fichaje de Julián, pero si mostró dos imágenes jugando con el Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

Esto tras el amistoso que tuvo la Casa Blanca ante el Tirol de Austria, donde los merengues derrotaron 4-0 en su último y único amistoso de la pretemporada.

Vinicius posteó dos imágenes, una de ellas con corazones blancos, mostrando su amor al Real Madrid.

Vinicius hizo su primer posteo luego de fichar a Julián Martínez.

Publicidad

¿Cómo se dio el fichaje de Julián por el Alverca FC?

Fútbol Centroamérica adelantó en EXCLUSIVA desde el pasado miércoles que José Julián Martínez jugará en el fútbol portugués.

Publicidad

El cuadro, recién ascendido a la máxima división portuguesa luego de 21 años, firmará al defensor central a un contrato de 4 años con uno más opcional.

Publicidad

ver también Vinicius Jr. firma un movimiento histórico y ficha a joya de la Selección de Honduras

Finalmente el contrato que Martínez firmará con los portugueses es, según se pudo conocer, de 15 mil dólares mensuales.

Publicidad