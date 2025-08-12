Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

El primer posteo de Vinicius Jr. tras el fichaje del hondureño Julián Martínez por su equipo en Portugal

Todos estaban esperando el primer posteo de Vinicius tras el fichaje de Julián Martínez, esto ha pasado con el crack brasileño.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Vinicius hizo su primer posteo tras el fichaje de Julián Martínez.
Vinicius hizo su primer posteo tras el fichaje de Julián Martínez.

A la espera del anuncio oficial, Julián Martínez ya es nuevo jugador del Alverca FC de Portugal, equipo del que Vinicius Junior es dueño.

El defensor hondureño de 21 años jugará para el club del crack del Real Madrid y este ha tenido su primer posteo tras confirmase la contratación.

Subtrama al descubierto: las ofertas que Julián Martínez rechazó y su salario en FC Alverca de Portugal

ver también

Subtrama al descubierto: las ofertas que Julián Martínez rechazó y su salario en FC Alverca de Portugal

¿Qué posteó Vinicius Junior en sus redes sociales?

Todavía no habla en concreto del fichaje de Julián, pero si mostró dos imágenes jugando con el Real Madrid.

Publicidad

Esto tras el amistoso que tuvo la Casa Blanca ante el Tirol de Austria, donde los merengues derrotaron 4-0 en su último y único amistoso de la pretemporada.

Vinicius posteó dos imágenes, una de ellas con corazones blancos, mostrando su amor al Real Madrid.

Vinicius hizo su primer posteo luego de fichar a Julián Martínez.

Vinicius hizo su primer posteo luego de fichar a Julián Martínez.

Publicidad

¿Cómo se dio el fichaje de Julián por el Alverca FC?

Fútbol Centroamérica adelantó en EXCLUSIVA desde el pasado miércoles que José Julián Martínez jugará en el fútbol portugués.

El cuadro, recién ascendido a la máxima división portuguesa luego de 21 años, firmará al defensor central a un contrato de 4 años con uno más opcional.

Publicidad
Vinicius Jr. firma un movimiento histórico y ficha a joya de la Selección de Honduras

ver también

Vinicius Jr. firma un movimiento histórico y ficha a joya de la Selección de Honduras

Finalmente el contrato que Martínez firmará con los portugueses es, según se pudo conocer, de 15 mil dólares mensuales.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Está Keylor Navas? Kylian Mbappé escogió su 11 ideal histórico y causó furor
Fútbol Internacional

¿Está Keylor Navas? Kylian Mbappé escogió su 11 ideal histórico y causó furor

René Higuita no dudó: “Es el mejor"
Costa Rica

René Higuita no dudó: “Es el mejor"

A Iker Casillas le preguntaron si fue mejor que Keylor Navas
Costa Rica

A Iker Casillas le preguntaron si fue mejor que Keylor Navas

Saprissa lo dejó ir, Machillo Ramírez lo pidió en Alajuelense y ahora jugará en el equipo menos pensado de Costa Rica
Costa Rica

Saprissa lo dejó ir, Machillo Ramírez lo pidió en Alajuelense y ahora jugará en el equipo menos pensado de Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo