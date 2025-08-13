Finalmente anunciado: Julián Martínez es presentado por el equipo de Vinicius Jr, FC Alverca de Portugal

¡Ya es totalmente oficial! José Julián Martínez es el flamante refuerzo de Futebol Clube de Alverca.

Tal y como lo adelantó Fútbol Centroamérica, Martínez llega a la Primera División de Portugal para su primera experiencia europea.

Primeras declaraciones de Julián Martínez como jugador de Alverca

El defensor central de 21 años incursionará en el balompié portugués y lo hará en el equipo que tiene como dueño a Vinicius Jr, estrella del Real Madrid.

Martínez firmó su contrato por 4 años con el equipo más grande del Ribatejo y este miércoles fue presentado.

En su llegada el ahora internacional por Honduras dio sus primeras declaraciones y aseguró que era el paso justo para su carrera.

Alverca le dio la bienvenida al ex-Olimpia en un escueto comunicado donde no se reveló el monto por el traspaso del jugador.

Ahora José Julián se pondrá bajo las órdenes del DT del club, Custódio Castro.

La joya de Honduras esperará su permiso de trabajo para poder ser elegible y debutar en la Primeira Liga.

FC Alverca recibirá a SC Braga el próximo domingo 17 de agosto en su estadio por la Jornada 2 de la liga.

Comunicado FC Alverca: Llega Julián Martínez a la defensa

“FC Alverca – Futebol, SAD tiene el placer de anunciar el fichaje de Julián Martínez.

El defensa de 21 años, originario de Honduras, llega procedente del CD Olimpia, club que lo formó y una de las principales instituciones deportivas del país.

Julián Martínez destaca por su velocidad y habilidad técnica al momento de pasar el balón, así como su versatilidad en el mediocampo defensivo.

En su joven carrera, ya ha ganado dos títulos de la Primera División de Honduras, habiendo representado también a su país natal en varios niveles, incluida la categoría absoluta.”