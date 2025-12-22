El único de Centroamérica: FIFA le confirma a Honduras una noticia poco feliz para cerrar el 2025

La selección de Honduras nunca olvidará el 2025. La Bicolor perdió la clasificación al Mundial 2026 que tenía en sus propias manos. Un trauma que aún sigue en todo un país.

Ni la buena Copa Oro que se hizo justifica no estar en la Copa del Mundo y ahora FIFA ha sido la encargada de dar el golpe definitivo.

FIFA deja la noticia que pone triste a Honduras

El máximo organismo del fútbol dio a conocer el Ranking de cierre de año y Honduras ha sido a única de Centroamérica que bajó posiciones.

La Bicolor no tuvo ningún partido en diciembre y ayó un puesto y pasó del lugar 66 al 65. La selección que lo superó fuer Jordania.

Es cierto que subió diez lugares a lo largo del año, pero el golpe de no estar en el Mundial hace que este detalle valga muy poco para todo un país.

En 2024 estaba en el puesto 78 y cerró el 2025 como la sexta mejor de Concacaf, arriba de la mundialista Haití y la que se juega la última chance en repechaje, Jamaica.

Honduras no volverá a jugar una competencia oficial hasta 2026 cuando lo haga en la Nations League. Lo más seguro es que sea rival de otros países que se preparan para la Copa del Mundo. También tienen que definir el nombre del DT que tomará el puesto de Reinaldo Rueda.

